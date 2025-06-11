Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порезвились на славу. Нидерланды отгрузили 8 мячей Мальте в квалификации ЧМ
ЧМ. Квалификация. Европа
Нидерланды
10.06.2025 21:45 – FT 8 : 0
Мальта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
11 июня 2025, 00:07 |
85
0

Порезвились на славу. Нидерланды отгрузили 8 мячей Мальте в квалификации ЧМ

Оранжевая команда идет без потерь очков в отборочном турнире

11 июня 2025, 00:07 |
85
0
Порезвились на славу. Нидерланды отгрузили 8 мячей Мальте в квалификации ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Нидерландов одержала разгромную победу над Мальтой в матче квалификации к чемпионату мира 2026, который состоялся 10 июня в Гронингене.

Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – Мемфис Депай реализовал пенальти, а вскоре он же удвоил преимущество после передачи Дюмфриса. Третий мяч в первом тайме забил Вирджил ван Дейк, которому ассистировал Френки де Йонг.

После перерыва нидерландцы продолжили доминировать. Сначала отличился Хави Симонс с передачи Депая, дальше голы посыпались один за другим. Дониэлл Мален оформил дубль, забив после передач ван де Вена и де Йонга, а Ноа Ланг и сам ван де Вен завершили разгром.

Уверенная победа 8:0, и сборная Нидерландов идет без потерь в этом отборочном цикле (6 очков из 6 возможных).

Квалификация ЧМ-2026

4-й тур. 10 июня. Гронинген (Нидерланды)

Нидерланды – Мальта – 8:0

Голы: Депай, 9 (пен), 16, ван Дейк, 20, Симонс, 61, Мален, 74, 80, Ланг, 78, ван де Вен, 90+2

Фотогалерея

По теме:
Финляндия переиграла Польшу в отборе ЧМ. Матч временно приостанавливали
Вместе с ван Перси. Депай – второй лучший бомбардиром сборной Нидерландов
Австралия в шестой раз подряд сыграет на чемпионате мира
сборная Нидерландов по футболу сборная Мальты по футболу ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
Футбол | 10 июня 2025, 04:55 3
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен

Игроки становятся свободными агентами

Левый Берег сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ
Футбол | 10 июня 2025, 13:29 1
Левый Берег сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ
Левый Берег сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ

Виталий Первак ждет встречи с руководством клуба

Самый громкий трансфер лета? Топ-клуб АПЛ подписывает звезду за 150 млн
Футбол | 10.06.2025, 23:50
Самый громкий трансфер лета? Топ-клуб АПЛ подписывает звезду за 150 млн
Самый громкий трансфер лета? Топ-клуб АПЛ подписывает звезду за 150 млн
Олейникова в марафонском матче выбила третью сеяную турнира WTA 125 в Градо
Теннис | 10.06.2025, 16:01
Олейникова в марафонском матче выбила третью сеяную турнира WTA 125 в Градо
Олейникова в марафонском матче выбила третью сеяную турнира WTA 125 в Градо
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Футбол | 10.06.2025, 08:34
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
09.06.2025, 03:12 5
Футбол
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 6
Футбол
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
10.06.2025, 07:48 8
Футбол
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
09.06.2025, 23:40 1
Футбол
ФОТО. Первая ракетка Австралии официально объявила о своей помолвке
ФОТО. Первая ракетка Австралии официально объявила о своей помолвке
09.06.2025, 08:42 1
Теннис
Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций
Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций
09.06.2025, 00:50 26
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
09.06.2025, 09:26 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем