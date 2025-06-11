Нидерланды – Мальта – 8:0. Затоптали аутсайдера. Видео голов и обзор

Сборная Нидерландов одержала разгромную победу над Мальтой в матче квалификации к чемпионату мира 2026, который состоялся 10 июня в Гронингене.

Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – Мемфис Депай реализовал пенальти, а вскоре он же удвоил преимущество после передачи Дюмфриса. Третий мяч в первом тайме забил Вирджил ван Дейк, которому ассистировал Френки де Йонг.

После перерыва нидерландцы продолжили доминировать. Сначала отличился Хави Симонс с передачи Депая, дальше голы посыпались один за другим. Дониелл Мален оформил дубль, забив после передач ван де Вена и де Йонга, а Ноа Ланг и сам ван де Вен завершили разгром.

Уверенная победа 8:0, и сборная Нидерландов идет без потерь в этом отборочном цикле (6 очков из 6 возможных).

Квалификация ЧМ-2026

4-й тур. 10 июня. Гронинген (Нидерланды)

Нидерланды – Мальта – 8:0

Голы: Депай, 9 (пен), 16, ван Дейк, 20, Симонс, 61, Мален, 74, 80, Ланг, 78, ван де Вен, 90+2

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