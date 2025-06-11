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  4. Нидерланды – Мальта – 8:0. Затоптали аутсайдера. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Нидерланды
10.06.2025 21:45 – FT 8 : 0
Мальта
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Чемпионат мира
11 июня 2025, 03:05 | Обновлено 11 июня 2025, 03:15
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0

Нидерланды – Мальта – 8:0. Затоптали аутсайдера. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026

11 июня 2025, 03:05 | Обновлено 11 июня 2025, 03:15
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0
Нидерланды – Мальта – 8:0. Затоптали аутсайдера. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Нидерландов одержала разгромную победу над Мальтой в матче квалификации к чемпионату мира 2026, который состоялся 10 июня в Гронингене.

Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – Мемфис Депай реализовал пенальти, а вскоре он же удвоил преимущество после передачи Дюмфриса. Третий мяч в первом тайме забил Вирджил ван Дейк, которому ассистировал Френки де Йонг.

После перерыва нидерландцы продолжили доминировать. Сначала отличился Хави Симонс с передачи Депая, дальше голы посыпались один за другим. Дониелл Мален оформил дубль, забив после передач ван де Вена и де Йонга, а Ноа Ланг и сам ван де Вен завершили разгром.

Уверенная победа 8:0, и сборная Нидерландов идет без потерь в этом отборочном цикле (6 очков из 6 возможных).

Квалификация ЧМ-2026

4-й тур. 10 июня. Гронинген (Нидерланды)

Нидерланды – Мальта – 8:0

Голы: Депай, 9 (пен), 16, ван Дейк, 20, Симонс, 61, Мален, 74, 80, Ланг, 78, ван де Вен, 90+2

Видео голов и обзор

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Микки ван де Вен (Нидерланды).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Нидерланды).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Ланг (Нидерланды).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Нидерланды).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Симонс (Нидерланды).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Нидерланды).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Мемфис Депай (Нидерланды).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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