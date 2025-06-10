10.06.2025 21:45 – 53’ 3 : 0
Чемпионат мира10 июня 2025, 21:45 | Обновлено 10 июня 2025, 21:59
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Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 10 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчей 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026
10 июня 2025, 21:45 | Обновлено 10 июня 2025, 21:59
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Вечером 10 июня проходят матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
В этот игровой день запланированы 6 поединков в трех группах.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
4-й тур, 10 июня
- 21:45. Латвия – Албания
- 21:45. Нидерланды – Мальта
- 21:45. Румыния – Кипр
- 21:45. Сан-Марино – Австрия
- 21:45. Сербия – Андорра
- 21:45. Финляндия – Польша
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.
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