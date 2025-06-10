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  4. Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 10 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Нидерланды
10.06.2025 21:45 – 53 3 : 0
Мальта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
10 июня 2025, 21:45 | Обновлено 10 июня 2025, 21:59
333
0

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 10 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчей 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026

10 июня 2025, 21:45 | Обновлено 10 июня 2025, 21:59
333
0
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 10 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

Вечером 10 июня проходят матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день запланированы 6 поединков в трех группах.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

4-й тур, 10 июня

  • 21:45. Латвия – Албания
  • 21:45. Нидерланды – Мальта
  • 21:45. Румыния – Кипр
  • 21:45. Сан-Марино – Австрия
  • 21:45. Сербия – Андорра
  • 21:45. Финляндия – Польша

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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