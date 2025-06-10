Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 10 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 10 июня проходят матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день запланированы 6 поединков в трех группах.

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Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

4-й тур, 10 июня

21:45. Латвия – Албания

21:45. Нидерланды – Мальта

21:45. Румыния – Кипр

21:45. Сан-Марино – Австрия

21:45. Сербия – Андорра

21:45. Финляндия – Польша

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.