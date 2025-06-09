10 июня на «Эуроборг» пройдет матч 4-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Нидерландов сыграет против сборной Мальты. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Нидерланды

Команда после затяжного спада показала ряд симпатичных результатов. Еще при ван Гале, на прошлом мундиале, удалось напомнить о себе – только Аргентина смогла выбить их в четвертьфинале, и то по пенальти. А год назад, на Евро, уже при Кумане, было достигнуто 1/2 – причем там англичане выиграли за счет гола на 90-й минуте.

Потом была Лига наций, с уверенным вторым местом в группе с немцами, венграми и босницами, и заруба в четвертьфинале, когда с Испанией дважды закончили результативной ничьей. Но в серии пенальти чемпиону проиграли. Начинали новый отбор голландцы на прошлой неделе, выездным поединком с Финляндией. Уже в середине первого тайма фаворит вел на выезде 2-0, но потом, похоже, решил сбавить обороты. Впрочем, и сопернику ничего не позволил сделать, сохранив комфортный счет.

Мальта

Сборная старается просто не быть явным аутсайдером. В целом, иногда получается, но в прошлом отборе были проиграны все поединки – даже с Северной Македонией не получилось взять хотя бы одну ничью. Да и прошлой осенью, в Лиге наций, мальтийцы стали только вторыми в скромной компании с Молдовой и Мальтой.

Перед началом нового цикла тут сменился наставник. Но и при Де Лео ничего особенно не изменилось. В марте проиграли «сухо» Финляндии дома и Польше на выезде. В нынешнее «окно» команда начинала на своем поле с другим потенциальным андердогом группы – Литвой. На пару они так и не смогли ни разу забить.

Статистика личных встреч

Пока что у пары не было интриги: все шесть поединков выиграли голландцы. Впрочем, с 90-х лет прошлого века не было новых очных поединков.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут каких-то проблем для Нидерландов. Ставим на то, что тут традиционно зрелищно играющая команда сумеет добиться победы над явным аутсайдером при форе в размере "-3,5 забитых мячей" (коэффициент – 1,9).