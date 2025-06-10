Суперматч в Бельгии, тренер для Кривбасса, предложения Зинченко и Забарному

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 9 июня.

1А. Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ

Гости сумели отыграть три мяча, но Кевин принес победу Дьяволам

1В. Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026

Матч закончился со счетом 5:1 в пользу хорватов, Фареры и Гибралтар сыграли 2:1

1С. Таблицы квалификации ЧМ. Итоги дня: Спаллетти попрощался победой

9 июня состоялись матчи 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026

2А. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о назначении главного тренера

Патрик ван Леувен договорился о сотрудничестве с клубом из Кривого Рога

2В. Ворскла подтвердила уход Максимова. Тренер извинился за вылет

Тренер формально все еще остается в команде

3А. Ответ уже есть. Ювентусу было предложено подписать лидера сборной Украины

Туринский клуб связывают с Зинченко

3В. Трансфер все ближе? ПСЖ готов увеличить предложение по Забарному

Парижане готовы заплатить за украинца 60 млн евро

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити осуществил первый летний трансфер из другого клуба АПЛ

Райан Аит-Нури покинул «Вулверхэмптон»

4В. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити попрощался с легендой: у него 2 матча и 12 титулов

Карсон покидает состав Манчестер Сити

4С. ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен

Игроки становятся свободными агентами

5. Сборная Украина выиграла медальный зачет ЧЕ по художественной гимнастике

Сине-желтая команда в Таллинне взяла 8 наград: 3 золота, 3 серебра и 2 бронзы

6. ВИДЕО. Молодежная сборная Украины прибыла в Словакию на Евро-2025 U-21

Команда Унаи Мельгосы 12 июня начнет турнир матчем против Дании U-21

7. ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал контракт с новым тренером

Кристиан Киву вернулся в миланский клуб

8. Оклахома-Сити уверенно обыграла Индиану во втором матче финальной серии

Шей Гиджес-Александер стал самым результативным игроком матча

9А. Олейникова выиграла шестой матч подряд и вышла в основу WTA 125 в Италии

Александра в единственном матче отбора к турниру в Градо одолела Еву Веддер

9В. Соболева сыграет в основной сетке грунтового турнира WTA 125 в Валенсии

В первом раунде 21-летняя украинка сыграет против испанки Нурии Парисас-Диас

10А. Волейбол Украины: чемпионские традиции – пропасть – Лига наций

Sport.ua рассказывает о корнях современных успехов украинского волейбола

10В. Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско

Меньше недели остается до старта турнира, который называют детищем нынешнего босса мирового футбола