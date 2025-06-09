Соболева сыграет в основной сетке грунтового турнира WTA 125 в Валенсии
В первом раунде 21-летняя украинка сыграет против испанки Нурии Парисас-Диас
С 9 по15 июня в Испании на открытых грунтовых кортах состоится турнир BBVA Open Internacional de Valencia.
Соревнования уровня WTA 125 в Валенсии впервые были проведены в 2022 году. Первый титул выиграла будущая олимпийская чемпионка и теннисистка топ-5 мирового рейтинга Чжэн Циньвень из Китая.
В этом году на турнире WTA 125 в Валенсии (Испания) сыграет украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 244).
В первом раунде 21-летняя украинка сыграет против второго номера турнирного посева – испанки Нурии Парисас-Диас (WTA 244). Поединок запланирован на вторник, 10 июня.
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