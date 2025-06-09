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  4. Ворскла подтвердила уход Максимова. Тренер извинился за вылет
Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 13:59 |
711
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Ворскла подтвердила уход Максимова. Тренер извинился за вылет

Тренер формально все еще остается в команде

09 июня 2025, 13:59 |
711
0
Ворскла подтвердила уход Максимова. Тренер извинился за вылет
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Ворскла на официальном сайте привела цитату из интервью тренера Юрия Максимова, который сказал журналистам, что не собирается продолжать работу с командой.

Тренер извинился перед болельщиками за вылет в Первую лигу и отметил, что не сможет работать дальше.

Клуб отметил, что сейчас ведет с наставником переговоры о расторжении соглашения.

Полтавская команда проиграла переходные матчи Кудровке и впервые с 1996 года вылетела из элитного дивизиона.

Скрин официального сайта клуба

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Ворскла Полтава Юрий Максимов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
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