Ворскла подтвердила уход Максимова. Тренер извинился за вылет
Тренер формально все еще остается в команде
Ворскла на официальном сайте привела цитату из интервью тренера Юрия Максимова, который сказал журналистам, что не собирается продолжать работу с командой.
Тренер извинился перед болельщиками за вылет в Первую лигу и отметил, что не сможет работать дальше.
Клуб отметил, что сейчас ведет с наставником переговоры о расторжении соглашения.
Полтавская команда проиграла переходные матчи Кудровке и впервые с 1996 года вылетела из элитного дивизиона.
Скрин официального сайта клуба
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