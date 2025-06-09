Ворскла подтвердила уход Максимова. Тренер извинился за вылет

Ворскла на официальном сайте привела цитату из интервью тренера Юрия Максимова, который сказал журналистам, что не собирается продолжать работу с командой.

Тренер извинился перед болельщиками за вылет в Первую лигу и отметил, что не сможет работать дальше.

Клуб отметил, что сейчас ведет с наставником переговоры о расторжении соглашения.

Полтавская команда проиграла переходные матчи Кудровке и впервые с 1996 года вылетела из элитного дивизиона.

Скрин официального сайта клуба