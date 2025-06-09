Ответ уже есть. Ювентусу было предложено подписать лидера сборной Украины

Итальянскому «Ювентусу» предложили подписать украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает TuttoJuve.com.

По информации источника, туринский клуб отказался от услуг 28-летнего игрока «канониров», поскольку сосредоточен на других кандидатурах для усиления левого фланга обороны – Мигеле Гутьерресу из «Жироны» и Максиму Де Кейперу из «Брюгге».

Отмечается, что «Ювентус» – это не единственный клуб в Италии, которому предложили услуги Зинченко. Также с предложением подписать украинца обращались к римскому «Лацио» и «Милану».

Сообщалось, что Зинченко может перейти в легендарный клуб.