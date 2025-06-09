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  4. Ответ уже есть. Ювентусу было предложено подписать лидера сборной Украины
Италия
09 июня 2025, 23:48 |
598
0

Ответ уже есть. Ювентусу было предложено подписать лидера сборной Украины

Туринский клуб связывают с Зинченко

09 июня 2025, 23:48 |
598
0
Ответ уже есть. Ювентусу было предложено подписать лидера сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Итальянскому «Ювентусу» предложили подписать украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает TuttoJuve.com.

По информации источника, туринский клуб отказался от услуг 28-летнего игрока «канониров», поскольку сосредоточен на других кандидатурах для усиления левого фланга обороны – Мигеле Гутьерресу из «Жироны» и Максиму Де Кейперу из «Брюгге».

Отмечается, что «Ювентус» – это не единственный клуб в Италии, которому предложили услуги Зинченко. Также с предложением подписать украинца обращались к римскому «Лацио» и «Милану».

Сообщалось, что Зинченко может перейти в легендарный клуб.

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Ювентус Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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