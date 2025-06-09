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Франция
09 июня 2025, 15:16 | Обновлено 09 июня 2025, 16:02
1416
3

Трансфер все ближе? ПСЖ готов увеличить предложение по Забарному

Парижане готовы заплатить за украинца 60 млн евро

09 июня 2025, 15:16 | Обновлено 09 июня 2025, 16:02
1416
3
Трансфер все ближе? ПСЖ готов увеличить предложение по Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine

«ПСЖ» всерьез заинтересован в подписании украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает Fichajes.

По данным источника, переговоры по 22-летнему игроку между двумя клубами продвигаются, хотя все еще есть разногласия между ними относительно суммы трансфера. Однако парижане уже продемонстрировали готовность заплатить за украинца 60 млн евро.

Сам футболист ранее дал согласие на свой переход во французский клуб, поскольку считает, что этот трансфер будет шагом вперед в его карьере.

Сообщалось, что «ПСЖ» поставил «Борнмуту» ультиматум по трансферу Забарного.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Pavel_i_CO
Нормально. Приблизно 20млн капне Динамо Київ
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Vitason
Суркис уже потирает руки !!
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