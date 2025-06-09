Трансфер все ближе? ПСЖ готов увеличить предложение по Забарному

«ПСЖ» всерьез заинтересован в подписании украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает Fichajes.

По данным источника, переговоры по 22-летнему игроку между двумя клубами продвигаются, хотя все еще есть разногласия между ними относительно суммы трансфера. Однако парижане уже продемонстрировали готовность заплатить за украинца 60 млн евро.

Сам футболист ранее дал согласие на свой переход во французский клуб, поскольку считает, что этот трансфер будет шагом вперед в его карьере.

Сообщалось, что «ПСЖ» поставил «Борнмуту» ультиматум по трансферу Забарного.