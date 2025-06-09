ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о назначении главного тренера
Патрик ван Леувен договорился о сотрудничестве с клубом из Кривого Рога
Футбольный клуб «Кривбасс» представил нового главного тренера. Наставником команды стал 55-летний нидерландский специалист Патрик ван Леувен, с которым подписан 3-летний контракт.
«Рад приглашению возглавить «Кривбасс». Клуб с большими традициями. Хочу, чтобы моя команда играла в интересный и атакующий футбол. У нас есть сильные игроки, которым поможем развиваться в дальнейшем и будем стараться обеспечить успех «Кривбасса» в долгосрочной перспективе», – рассказал новый наставник.
По итогам сезона 2024/25 коллектив из Кривого Рога занял пятое место в турнирной таблице и не сумел квалифицироваться в Лигу конференций.
Патрик ван Леувен ранее возглавлял украинские команды – донецкий «Шахтер» и луганскую «Зарю». Последним местом работы специалиста был харьковский «Металлист 1925», с которым тренер работал в Первой лиге.
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