ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о назначении главного тренера

Футбольный клуб «Кривбасс» представил нового главного тренера. Наставником команды стал 55-летний нидерландский специалист Патрик ван Леувен, с которым подписан 3-летний контракт.

«Рад приглашению возглавить «Кривбасс». Клуб с большими традициями. Хочу, чтобы моя команда играла в интересный и атакующий футбол. У нас есть сильные игроки, которым поможем развиваться в дальнейшем и будем стараться обеспечить успех «Кривбасса» в долгосрочной перспективе», – рассказал новый наставник.

По итогам сезона 2024/25 коллектив из Кривого Рога занял пятое место в турнирной таблице и не сумел квалифицироваться в Лигу конференций.

Патрик ван Леувен ранее возглавлял украинские команды – донецкий «Шахтер» и луганскую «Зарю». Последним местом работы специалиста был харьковский «Металлист 1925», с которым тренер работал в Первой лиге.