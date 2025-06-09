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Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 11:05 | Обновлено 09 июня 2025, 11:21
1779
2

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о назначении главного тренера

Патрик ван Леувен договорился о сотрудничестве с клубом из Кривого Рога

09 июня 2025, 11:05 | Обновлено 09 июня 2025, 11:21
1779
2
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о назначении главного тренера
ФК Кривбасс Кривой Рог. Патрик ван Леувен

Футбольный клуб «Кривбасс» представил нового главного тренера. Наставником команды стал 55-летний нидерландский специалист Патрик ван Леувен, с которым подписан 3-летний контракт.

«Рад приглашению возглавить «Кривбасс». Клуб с большими традициями. Хочу, чтобы моя команда играла в интересный и атакующий футбол. У нас есть сильные игроки, которым поможем развиваться в дальнейшем и будем стараться обеспечить успех «Кривбасса» в долгосрочной перспективе», – рассказал новый наставник.

По итогам сезона 2024/25 коллектив из Кривого Рога занял пятое место в турнирной таблице и не сумел квалифицироваться в Лигу конференций.

Патрик ван Леувен ранее возглавлял украинские команды – донецкий «Шахтер» и луганскую «Зарю». Последним местом работы специалиста был харьковский «Металлист 1925», с которым тренер работал в Первой лиге.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Патрик ван Леувен назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 2
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Kolgena2019
Він напевно доплачує, щоб його тренером ставили. Результату нуль!
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Gargantua81
блестящий успех в Заре и полный провал в 1925.
теперь неизвестно чего ожидать.
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