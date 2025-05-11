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Другие новости
11 мая 2025, 11:59 | Обновлено 11 мая 2025, 12:17
262
0

Миколенко забил за Эвертон, важный матч для Трубина, успех Свитолиной

Главные новости за 10 мая на Sport.ua

11 мая 2025, 11:59 | Обновлено 11 мая 2025, 12:17
262
0
Миколенко забил за Эвертон, важный матч для Трубина, успех Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 10 мая.

1A. Красивый гол Миколенко, победа Ярмолюка, возвращение Холанда
Состоялось 4 матча Английской Премьер-лиги

1B. ВИДЕО. Первый в сезоне. Миколенко забил гол в матче АПЛ
Защитник Эвертона отличился в игре против Фулхэма

2A. Последний шанс на выживание. Черноморец обыграл Ворсклу в Полтаве
Команда Кучера компенсировала катастрофу первого тайма безумием после перерыва

2B. В Киеве без голов. Оболонь и ЛНЗ сыграли вничью
Обе команды имели шансы на победу, но поделили очки

2C. Обещание сдержано. Рух победил Верес
Подопечные Пономарева взяли реванш за поражение в первом круге

3A. Чемпионский матч в Португалии. Трубин и Ко не сумели обыграть Спортинг
Матч завершился вничью 1:1

3B. Ужасной серии – конец! Жирона с Цыганковым наконец-то победила в Ла Лиге
«Жирона» победила «Мальорку» в чемпионате Испании

4A. Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Наставник, вероятно, продолжит карьеру в ЛНЗ

4B. Известное испанское СМИ назвало имя нового тренера Шахтера
Marca подтверждает, что «горняков» с нового сезона примет Арда Туран

4C. Они вернутся из аренды. Стало известно, кому Динамо даст шанс на сборах
В списке: Александр Яцык, Антон Царенко, Навин Малыш, возможно Александр Сирота

5A. Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Гамбург идет первым во Второй Бундеслиге и наконец-то добился повышения в классе

5B. Месси забил гол, но Интер Майами потерпел сокрушительное фиаско в матче MLS
Цапли вместе с Лео, Альбой и Бускетсом уступили команде Миннесота со счетом 1:4

6. Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
На Сейшелах близится к финишу чемпионат мира 2025

7. Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Элина в трех сетах одолела Хейли Баптист в матче третьего раунда тысячника

8A. ЧМ по хоккею. Яркий старт сборной Канады, три очка Маккиннона
Кленовые открыли турнир победой над Словенией

8B. ЧМ по хоккею. Две шайбы за 12 секунд Швеции, победа Германии
Швеция не без проблем обыграла Австрию

8C. ЧМ по хоккею. Латвия обыграла Францию, победа Швейцарии
Завершился второй игровой день на чемпионате мира

9A. Триумфальный камбэк. Чухаджян вернулся после поражения и выиграл титул
Карен нокаутировал аргентинца Кристиана Хавьера Аялу

9B. Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии
Максим Продан одержал очередную победу на профи-ринге

10. Почему фаны Реала освистали Мбаппе и всегда освистывают своих футболистов
Если игрок не соответствует высоким ожиданиям, то никто не намерен его прощать

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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