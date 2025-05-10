Обещание выполнено. Рух победил Верес

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев после домашней ничьи в прошлом туре с «Кривбассом» сделал только одну перестановку в стартовом составе своих подопечных. Вместо Рябова в игру вступил Притула. Олег Шандрук после поражения от «Оболони» сделал четыре изменения. Вместо Вовченка, Смияна, Куции и Годи на поле львовского стадиона вышли Протасевич, Чечер, Шевченко и Венделл.

Соперники, которые рядом расположились в турнирной таблице, активно начали поединок. Хозяева поля больше контролировали мяч и создали первый опасный момент. Рунич пробивал в рамку ворот, но попал в защитника и все завершилось угловым ударом. Вскоре после удара Фала мяч таки оказался в сетке ворот, но арбитр зафиксировал положение вне игры.

И все же со временем нападающий из Гамбии забил свой гол. После передачи Пидгурского Фал в окружении нескольких защитников сумел пробросить мяч мимо Кожухаря. Игроки «Вереса» пытались изменить ход поединка и проводили быстрые контратаки. Один из контрвыпадов гостей левым краем завершился мощным, но неточным ударом Шевченко. К концу тайма после розыгрыша углового снова Шевченко имел возможность сравнять счет, но ударом слета пробил над перекладиной ворот.

Во время перерыва Олег Шандрук, недовольный развитием событий на поле, сделал четыре (!) замены. Одна из атак «Вереса» левым краем завершилась передачей Гайдучика на Кучерова, который сходу пробил низом рядом с дальней штангой. Гости владели преимуществом, но пройти оборонительные редуты «Руха» было сложно и опасных моментов не возникало.

Очередную атаку «Верес» пытался завершить ударом головой Гайдучик, но защитник заблокировал этот удар. Хозяева поля при первой возможности контратаковали и могли увеличить счет, но Кожухар, оставив ворота, парировал удар Карабина.

А вскоре «Рух» забил второй гол. После углового удара Карабина пробивал головой Горин и мяч влетел под перекладину ворот. Для Горина это был первый гол в составе «Руха», а раньше он забивал в составе «Миная». Вскоре мог забить гол и Дидык, но с близкого расстояния пробил в руки вратарю.

Победа позволила «Руху» опередить в турнирной таблице именно «Верес». Руховцы одержали 20-ю домашнюю победу в УПЛ и прервали свой затяжной безвыигрышный сериал на своем поле, который длился 7 игр (3 ничьи и 4 поражения). С другой стороны, безголевой сериал «Вереса» длится 299 минут.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур

«Рух» – «Верес» – 2:0

Голы: Фаал, 26, Горин, 79

Предупреждения: Китела, 45+2, Горин, 66 – Харатин, 83

«Рух»: Герета – Лях, Холод, Горин, Китела (Роман, 46) – Пидгурский – Рунич (Алмазбеков, 57), Притула (Дидык, 46), Пастух, Карабин (Денисов, 83) – Фаал (Погорелый, 68)

«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Гончаренко, Чечер (Вовченко, 71), Протасевич – Дахновский (Луан, 46), Харатин, Клёц (Кучеров, 46), Шарай (Годя, 46) – Венделл (Гайдучик, 46), Степанюк

Арбитр: Владимир Новохатний (Черкасская область)

Стадион: «Арена Львов» (Львов)

Удары (в створ): 10 (4) – 8 (1)

Угловые: 3 – 3

Оффсайды: 1 – 1

РУХ – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C

Юрий НАЗАРКЕВИЧ.