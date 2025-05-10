В субботу, 10 мая, проходил матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Вересом».

Встречу принимала «Арена Львов» во Львове. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Гости добыли победу со счетом 2:0.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур

Рух – Верес – 2:0

Голы: Фаал, 27, Горин, 79