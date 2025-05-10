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Премьер-лига
Рух Львов
10.05.2025 18:00 – FT 2 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 20:10 | Обновлено 10 мая 2025, 21:04
369
0

Рух – Верес – 2:0. С голами Фаала и Горина. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 28-го тура Украинской Премьер-лиги

10 мая 2025, 20:10 | Обновлено 10 мая 2025, 21:04
369
0
Рух – Верес – 2:0. С голами Фаала и Горина. Видео голов и обзор матча
НК Верес. Виталий Дахновский

В субботу, 10 мая, проходил матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Вересом».

Встречу принимала «Арена Львов» во Львове. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Гости добыли победу со счетом 2:0.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур

Рух – Верес – 2:0

Голы: Фаал, 27, Горин, 79

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Горин (Рух Львов).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Бабукар Фаал (Рух Львов).
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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Верес видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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