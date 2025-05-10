Украина. Премьер лига10 мая 2025, 20:10 | Обновлено 10 мая 2025, 21:04
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Рух – Верес – 2:0. С голами Фаала и Горина. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 28-го тура Украинской Премьер-лиги
10 мая 2025, 20:10 | Обновлено 10 мая 2025, 21:04
369
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В субботу, 10 мая, проходил матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Вересом».
Встречу принимала «Арена Львов» во Львове. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.
Гости добыли победу со счетом 2:0.
Украинская Премьер-лига. 28-й тур
Рух – Верес – 2:0
Голы: Фаал, 27, Горин, 79
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Горин (Рух Львов).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Бабукар Фаал (Рух Львов).
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