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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 21:42 |
65
0

Рух – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок турнирных соседей

09 мая 2025, 21:42 |
65
0
Рух – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 10 мая, «Рух» в рамках 28-го тура УПЛ на своем поле встретится с «Вересом». Подопечные Виталия Пономарева, если одержат победу, то опередят в турнирной таблице именно «Верес».

Рух

В предыдущем туре руховцы на своем поле сыграли вничью с «Кривбассом» со счетом 0:0 и находятся на 9-м месте в турнирной таблице. Капитаном «Руха» в этой игре был Денис Пидгурский, который и высказал мнение по поводу игры с «Вересом»: «Ровенчане – атлетичная команда, играющая в вертикальный футбол. У «Вереса» опасные нападающие и на них следует обратить внимание и не давать им простор. Эта команда постоянно навязывает борьбу и важно выиграть подбор в матче с этим соперником».

В случае победы подопечные Виталия Пономарева опередят в таблице именно «Верес», у которого только на одно очко больше. «Рух» может одержать 20-ю домашнюю победу или 30-й раз на своем поле сыграть вничью в УПЛ. Безвыигрышный домашний сериал руховцев в чемпионате продолжается 7 игр (три ничьи и четыре поражения) и до повторения клубного рекорда еще одна игра.

Верес

В прошлом туре подопечные Олега Шандрука дома уступили «Оболони» со счетом 0:2, потерпев второе поражение подряд в чемпионате. После игры главный тренер «Вереса» отметил: «Мы – команда, которая много пропускает. И нам нужно это улучшать и в селекции, и в работе на тренировках. Потому что команда, желающая стабилизировать свои результаты, должна уметь играть на ноль. Мы же неплохо играем впереди и забиваем, но также много пропускаем в собственные ворота».

Перед игрой с «Рухом» безголевая серия «Вереса» длится 209 минут. Безничейная серия ровенчан продолжается в чемпионате 5 игр: две победы и три поражения. Пропустят игру удаленные с поля в прошлом туре вратарь Богдан Когут, причем со скамейки запасных, и грузинский полузащитник Гиорги Куция.

Статистика встреч

В УПЛ «Рух» сыграл уже 7 матчей против «Вереса»: трижды победа была на стороне руховцев, три раза игра завершилась вничью и в одной встрече викторию праздновал ровенский клуб. «Рух» больше всего голов в одном из двух матчей УПЛ забил именно «Вересу» – 5 (22 октября 2023 года). В последний раз «Рух» принимал «красно-черных» 27 апреля 2024 года и этот поединок завершился волевой победой руховцев со счетом 3:1. Матч первого круга нынешнего сезона на поле «Вереса» завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Фемида

Арбитром матча назначен Владимир Новохатний (Черкассы), который в УПЛ провел 55 матчей. «Рух» при этом арбитре сыграл 5 матчей и еще не побеждал: три ничьи и два поражения. «Верес» при Новохатнем провел одну игру, одержав победу.

Прогноз на противостояние

«Рух» в предыдущих семи домашних матчах чемпионата не побеждал и попытается прервать этот сериал. «Верес» в двух прошлых турах очков в УПЛ не набирал. Прогнозируем победу хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Герета, Горин, Китела, Холод, Лях, Пидгурский, Рябов, Карабин, Пастух, Рунич, Фал.

«Верес»: Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Клец, Харатин, Дахновский, Шарай, Годя, Степанюк.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
10 мая 2025 -
18:00
Верес
Победа Руха 2.04 Сделать ставку

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Верес Ровно Рух - Верес прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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