В субботу, 10 мая, состоится поединок 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» и «Верес». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Команды находятся на соседних позициях турнирной таблицы, и ровенчане опережают руховцев на одно очко. В предыдущих двух встречах «Верес» потерпел поражения, не забив голов в ворота соперников. Львовяне в прошлом туре сумели отобрать очки у «Кривбасса», который борется за четвертое место и выход на евроарену, сыграв с криворожцами в безголевую ничью. В первом круге «красно-черные» обыграли «Рух» со счетом 2:0 (голы забивали Дахновский и Луан).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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