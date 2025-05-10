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Премьер-лига
Рух Львов
10.05.2025 18:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 00:06 | Обновлено 10 мая 2025, 00:07
29
0

Рух – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги

10 мая 2025, 00:06 | Обновлено 10 мая 2025, 00:07
29
0
Рух – Верес. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 10 мая, состоится поединок 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» и «Верес». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Команды находятся на соседних позициях турнирной таблицы, и ровенчане опережают руховцев на одно очко. В предыдущих двух встречах «Верес» потерпел поражения, не забив голов в ворота соперников. Львовяне в прошлом туре сумели отобрать очки у «Кривбасса», который борется за четвертое место и выход на евроарену, сыграв с криворожцами в безголевую ничью. В первом круге «красно-черные» обыграли «Рух» со счетом 2:0 (голы забивали Дахновский и Луан).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
10 мая 2025 -
18:00
Верес
Победа Руха 2.04 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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