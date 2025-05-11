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Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 10:14 |
141
0

ПОНОМАРЕВ: «Не все игроки Руха полностью выполнили установку»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

11 мая 2025, 10:14 |
141
0
ПОНОМАРЕВ: «Не все игроки Руха полностью выполнили установку»
НК Верес. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился эмоциями после матча против ровенского «Вереса» в 28 туре Украинской Премьер-лиги (2:0).

– Относительно доволен этой игрой. Впрочем, не все игроки полностью выполнили установку на матч сегодня. У нас много молодых футболистов, и они должны быть мотивированы развиваться. Да, мы уже выполнили задание на сезон. На нас не давил результат. Но футболисты должны хотеть развиваться и расти. Хочется от них постоянного прогресса.

Играть должна вся команда. Каждый футболист должен отдаваться полностью на футбольном поле. До перерыва этого не было. Поэтому мы проигрывали многие единоборства.

Замена Андрея Кителя в перерыве связана с предупреждением. Он импульсивный футболист, потому мы решили не рисковать. А Остап Притула – только восстановившийся после болезни – поберегли его.

Замена Бабукара Фалла? У него микроповреждение – будет готово помочь команде уже в следующей игре, – сказал специалист.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно пресс-конференция Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Верес Виталий Пономарев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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