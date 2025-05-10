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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 19:55 | Обновлено 10 мая 2025, 20:43
2964
7

Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ

Наставник, вероятно, продолжит карьеру в ЛНЗ

10 мая 2025, 19:55 | Обновлено 10 мая 2025, 20:43
2964
7
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб покинет криворожский клуб после завершения текущего сезона.

По информации источника, Вернидуб уже нашел себе новую команду. Черкасский «ЛНЗ» прекратит сотрудничество с Романом Григорчуком, который не оправдал ожиданий клуба. Черкасский клуб возглавит именно Вернидуб, с ним ведутся активные переговоры, и он является главным фаворитом на место нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о будущем Юрия Вернидуба во главе криворожского клуба. Специалист заявил, что у коуча есть принципиальная договоренность с Константином Караманицем.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы назначение тренера
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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Cityzen83
Джерело: Юрій Вернидуб залишить Кривбас. ... Наставник продовжить кар'єру в «Кривбасі»
Шось ви як завжи ,фігню пишете.
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+3
😼
Поміняються місцями
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0
turist86
А як же ТЦК Кривого Рогу? Впорається без Вернидуба? 
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0
Перець
Я вже пів року пишу ,що Григорчук фізкультурник 
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0
Gargantua81
ну наконец то Вернидуб поработает с финансово стабильной командой, а то все время приходилось ему из говна пулю лепить
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0
Gargantua81
кстати помню была статья, где слухи о бунте легионеров и уходе Вернидуба называли попыткой выбить КРивбас из колеи. Как оказалось, частичное бегство легионеров имело место и похоже Вернидуб таки уходит.
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-1
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