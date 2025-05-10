Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Наставник, вероятно, продолжит карьеру в ЛНЗ
Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб покинет криворожский клуб после завершения текущего сезона.
По информации источника, Вернидуб уже нашел себе новую команду. Черкасский «ЛНЗ» прекратит сотрудничество с Романом Григорчуком, который не оправдал ожиданий клуба. Черкасский клуб возглавит именно Вернидуб, с ним ведутся активные переговоры, и он является главным фаворитом на место нового главного тренера.
Ранее сообщалось, что генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о будущем Юрия Вернидуба во главе криворожского клуба. Специалист заявил, что у коуча есть принципиальная договоренность с Константином Караманицем.
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