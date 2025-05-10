Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб покинет криворожский клуб после завершения текущего сезона.

По информации источника, Вернидуб уже нашел себе новую команду. Черкасский «ЛНЗ» прекратит сотрудничество с Романом Григорчуком, который не оправдал ожиданий клуба. Черкасский клуб возглавит именно Вернидуб, с ним ведутся активные переговоры, и он является главным фаворитом на место нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о будущем Юрия Вернидуба во главе криворожского клуба. Специалист заявил, что у коуча есть принципиальная договоренность с Константином Караманицем.