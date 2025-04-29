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  4. В Кривбассе заговорили о будущем Вернидуба. Все решит один разговор
Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 09:59 | Обновлено 29 апреля 2025, 10:00
1026
0

В Кривбассе заговорили о будущем Вернидуба. Все решит один разговор

Украинский специалист, вероятно, останется у руля клуба

29 апреля 2025, 09:59 | Обновлено 29 апреля 2025, 10:00
1026
0
В Кривбассе заговорили о будущем Вернидуба. Все решит один разговор
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Генеральный директор Кривбасса Владимир Баенко рассказал о будущем Юрия Вернидуба во главе криворожского клуба. Специалист заявил, что у коуча есть принципиальная договоренность с Константином Караманицем.

«Все очень просто. Состоялся мужской разговор между президентом и Юрием Николаевичем, они договорились, как и договаривались сначала. Есть некоторые обязанности перед нами, есть некоторые обязанности перед тренером. Договорено, что когда все будет исполнено, то они дальше садятся.

То есть, никаких проблем с продлением контракта нет. Никто не говорит, что не желает. Но хочу сказать другое, каждый человек имеет право выбора и может сказать, что его устраивает или не устраивает. Я бы дождался завершения чемпионата», – рассказал Баенко.

Ранее сообщалось, что Вернидуб раскрыл детали своего будущего в Кривбассе.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта Владимир Баенко Константин Караманиц
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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