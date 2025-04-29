В Кривбассе заговорили о будущем Вернидуба. Все решит один разговор
Украинский специалист, вероятно, останется у руля клуба
Генеральный директор Кривбасса Владимир Баенко рассказал о будущем Юрия Вернидуба во главе криворожского клуба. Специалист заявил, что у коуча есть принципиальная договоренность с Константином Караманицем.
«Все очень просто. Состоялся мужской разговор между президентом и Юрием Николаевичем, они договорились, как и договаривались сначала. Есть некоторые обязанности перед нами, есть некоторые обязанности перед тренером. Договорено, что когда все будет исполнено, то они дальше садятся.
То есть, никаких проблем с продлением контракта нет. Никто не говорит, что не желает. Но хочу сказать другое, каждый человек имеет право выбора и может сказать, что его устраивает или не устраивает. Я бы дождался завершения чемпионата», – рассказал Баенко.
Ранее сообщалось, что Вернидуб раскрыл детали своего будущего в Кривбассе.
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