В Кривбассе заговорили о будущем Вернидуба. Все решит один разговор

Генеральный директор Кривбасса Владимир Баенко рассказал о будущем Юрия Вернидуба во главе криворожского клуба. Специалист заявил, что у коуча есть принципиальная договоренность с Константином Караманицем.

«Все очень просто. Состоялся мужской разговор между президентом и Юрием Николаевичем, они договорились, как и договаривались сначала. Есть некоторые обязанности перед нами, есть некоторые обязанности перед тренером. Договорено, что когда все будет исполнено, то они дальше садятся.

То есть, никаких проблем с продлением контракта нет. Никто не говорит, что не желает. Но хочу сказать другое, каждый человек имеет право выбора и может сказать, что его устраивает или не устраивает. Я бы дождался завершения чемпионата», – рассказал Баенко.

Ранее сообщалось, что Вернидуб раскрыл детали своего будущего в Кривбассе.