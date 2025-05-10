Почему фаны Реала освистали Мбаппе и всегда освистывают своих футболистов

Мадридский Реал – один из наиболее узнаваемых и популярных футбольных клубов планеты. Славу и любовь многочисленных болельщиков “бланкос” принесли их успешные выступления, так как общество в большинстве своем любит тех, кто перманентно пребывает на вершине, а не сиюминутных выскочек, которые сегодня – там, а завтра – уже вылетели в низший дивизион.

15 побед в Лиге чемпионов (и ее предшественнике Кубке чемпионов), 36 выигрышей испанской Ла Лиги, 6 триумфов в Суперкубке УЕФА и 5 – на клубном чемпионате мира – все это рекорды Реала, которые по состоянию на текущий момент остаются активными и непобитыми.

Однако такое количество титулов однозначно накладывает на футболистов Реала и дополнительный груз ответственности. В клубе, где успех является смыслом существования, единственным способом оставаться в любимцах у болельщиков являются победы, победы и еще раз победы. Если их нет, то фанаты подобного не простят. Даже тем, кого принято считать легендами первой величины…

Можно ли забить 35 мячей в 51 матче в рамках всех официальных турниров и при этом оказаться освистанным болельщиками собственной команды? Да, если эта команда называется Реал Мадрид! И даже если имя этого игрока Килиан Мбаппе, это ни в коей степени не добавляет вистов в глазах торсиды, если та считает, что в какой-то момент футболист сыграл из рук вон плохо. Такова цена славы и побед, которую приходится платить сразу же, как только ты показываешь, что не можешь привезти на Сантьяго Бернабеу тот или иной трофей. Здесь разговор простой: побеждай, иначе тебя заставят это сделать!

В недавнем поединке 34-го тура Ла Лиги между Реалом и Сельтой футболисты “бланкос” имели возможность прочувствовать весь гнев, накопившийся по отношению к ним у их собственных болельщиков. Дубля Мбаппе и забитого мяча Гулера не хватило, чтобы успокоить фанатов, так как те все еще помнили фиаско в финале Кубка Испании от Барселоны, когда Реал в концовке упустил победу, а затем в дополнительное время и вовсе проиграл трофей (2:3)…

И вовсе неважно, что уже в ближайший уик-энд состоится очередная серия испанского Класико, потенциальная победа в котором может помочь Реалу вернуть чемпионскую интригу, сократив отставание от Барселоны в турнирной таблице до минимума. За то, что футболисты “бланкос” не оправдали надежд своих почитателей в Кубке, они заслуживали свиста от трибун Бернабеу. И это то, во что искренне верят сами болельщики мадридской команды. Точка.

Справедливости ради, стоит отмечать, что фанаты Реала беспощадно демократичны, будучи готовыми показать недовольство не только по отношению к условному Орельену Тчуамени или Лукасу Васкесу, но и к тем, кого принято считать лидерами команды. Совсем недавно они не пощадили даже Килиана Мбаппе, который, как показалось, был абсолютно ошеломлен таким отношением…

20 апреля, после вылета из Лиги чемпионов от Арсенала, Реал проводил очередной календарный матч чемпионата против Атлетика на Сантьяго Бернабеу. Килиан Мбаппе не попал в протокол “бланкос” на этот матч из-за дисквалификации, однако присутствовал в вип-ложе, демонстрируя свою поддержку партнерам на поле. Но в тот момент, когда камеры телетранслятора выхватили Килиана и сфокусировались на нем, весь стадион принялся оглушительно свистеть, демонстрируя свое отношение к качеству игры Мбаппе против Арсенала, где в двух матчах французский форвард не только не забил, но и набрал крайне низкий суммарный показатель ожидаемых голов в 0,54 при пяти ударах по воротам…

Летом минувшего года Мбаппе стал самым дорогим свободным агентом в истории футбола, когда получил от мадридского клуба пятилетнее трудовое соглашение на общую сумму в 150 миллионов евро, включая бонусы. Неудивительно, что после такого фанаты Реала ожидали, что с Килианом их команда в очередной раз выиграет Лигу чемпионов, и станет триумфатором в чемпионате Испании, а по факту получается так, что “бланкос” уже остались без евротрофея, проиграли Кубок, а также близки и к неудаче в Ла Лиге…

Getty Images. Килиан Мбаппе

Очевидно, что Мбаппе – не волшебник и не способен на чудеса. В конце концов, он вовсе не вынуждал боссов Реала предлагать ему такие условия по контракту, да и в игровые построения Карло Анчелотти французский топ-форвард пока, есть ощущение, полноценно так и не вписался. Но фанатам на Сантьяго Бернабеу все эти отговорки не нужны. Они требовали и будут требовать только одного – побед, трофеев, титулов!

“Подобный свист – вполне приемлемая выволочка”, – так прокомментировал эмоции фанатов в адрес Мбаппе наставник Реала Карло Анчелотти, хорошо понимающий обстановку на Бернабеу и то, что может на нее влиять.

Справляться с подобным к себе отношениям нужно уметь учиться всем, кто хочет хоть чего-то добиться в Реале. До Мбаппе фаны “бланкос” несколько раз “очень тепло” встречали Винисиуса Жуниора, который, в отличие от Килиана, уже успел выиграть с мадридцами все, но в какой-то момент начал выражать возмущение своей неспособностью взять Золотой мяч.

Да и ранее болельщики Реала неоднократно освистывали тех, кого называли своими идолами: Зинедина Зидана, Гарета Бэйла, Роналдо, Икера Касильяса, Криштиану Роналду, Хорхе Вальдано, Альфредо Ди Стефано и многих других. Избежать гнева требовательных мадридских трибун – еще та задача со звездочкой. Но куда важнее не это, а умение правильно справляться с критикой. Ведь фанаты Реала были, есть и останутся чрезвычайно требовательными, что и добавляет этому клубу неповторимость и идентичность. Болельщиков уже не изменишь. Поэтому, чтобы успешно играть на Бернабеу и добиваться больших высот, любому футболисту нужно иметь невероятно крепкий характер и умение правильно переживать неудачи. Они случаются со всеми, но лишь самые стойкие и достойные выходят из них еще более сильными и успешными…

Текст: meta.ua