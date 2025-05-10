Они вернутся из аренды. Стало известно, кому Динамо даст шанс на сборах

Киевское «Динамо» практически определилось со списком футболистов, которые вернутся из аренды и смогут проявить себя во время подготовки к новому сезону.

Руководство клуба уже имеет четкое представление о трех украинцах, которых пригласят на летние сборы, сообщает паблик Динамо Киев Inside. Возможность зарекомендовать себя получит полузащитник Александр Яцык, который последний сезон провел в составе луганской «Зари». Вместе с ним шанс получат хавбек Антон Царенко, выступавший за польскую «Лехию», и защитник Навин Малыш, арендованный «Ворсклой».

Не исключено, что к этой тройке может присоединиться и защитник Александр Сирота, игравший за израильский «Маккаби» из Хайфы. Однако сам футболист на данный момент выражает желание остаться в Израиле, так что ситуация остается открытой.

В то же время для легионеров – среди которых Джастин Лонвейк, Самба Диалло, Эрик Рамирес, Жерсон Родригеш, Георгий Цитаишвили и Витиньо – в клубе будут искать новые варианты аренды. Большинство из них не планирует возвращаться в Киев, и это совпадает с видением тренерского штаба, за исключением бразильца Витиньо, который выступает в аренде за бразильский «Интернасьонал».