Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Они вернутся из аренды. Стало известно, кому Динамо даст шанс на сборах
Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 15:23 | Обновлено 10 мая 2025, 15:51
1562
0

Они вернутся из аренды. Стало известно, кому Динамо даст шанс на сборах

В списке: Александр Яцык, Антон Царенко, Навин Малыш, возможно Александр Сирота

10 мая 2025, 15:23 | Обновлено 10 мая 2025, 15:51
1562
0
Они вернутся из аренды. Стало известно, кому Динамо даст шанс на сборах
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» практически определилось со списком футболистов, которые вернутся из аренды и смогут проявить себя во время подготовки к новому сезону.

Руководство клуба уже имеет четкое представление о трех украинцах, которых пригласят на летние сборы, сообщает паблик Динамо Киев Inside. Возможность зарекомендовать себя получит полузащитник Александр Яцык, который последний сезон провел в составе луганской «Зари». Вместе с ним шанс получат хавбек Антон Царенко, выступавший за польскую «Лехию», и защитник Навин Малыш, арендованный «Ворсклой».

Не исключено, что к этой тройке может присоединиться и защитник Александр Сирота, игравший за израильский «Маккаби» из Хайфы. Однако сам футболист на данный момент выражает желание остаться в Израиле, так что ситуация остается открытой.

В то же время для легионеров – среди которых Джастин Лонвейк, Самба Диалло, Эрик Рамирес, Жерсон Родригеш, Георгий Цитаишвили и Витиньо – в клубе будут искать новые варианты аренды. Большинство из них не планирует возвращаться в Киев, и это совпадает с видением тренерского штаба, за исключением бразильца Витиньо, который выступает в аренде за бразильский «Интернасьонал».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Определен чемпион Первой лиги 2024/25
ФОТО. Отчаяние Максимова. Реакция тренера на очередное поражение Ворсклы
Лидер Кривбасса избежал серьезного повреждения
Динамо Киев аренда игрока учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Яцык Антон Царенко Навин Малыш Александр Сирота трансферы трансферы УПЛ Джастин Лонвейк Самба Диалло Эрик Рамирес Жерсон Родригеш Георгий Цитаишвили Витиньо (Динамо)
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Другие виды | 09 мая 2025, 21:23 3
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих

Левченко заняла третье место, хотя польская спортсменка была выше в протоколе

Ипсвич Таун – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 10 мая 2025, 15:35 0
Ипсвич Таун – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ипсвич Таун – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 10 мая в 17:00 по Киеву

Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
Футбол | 09.05.2025, 20:08
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Другие виды | 09.05.2025, 19:45
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Ворскла – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 10.05.2025, 11:10
Ворскла – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ворскла – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
09.05.2025, 03:11 1
Футбол
Барселона совершит фантастический трансфер после катастрофы в Милане
Барселона совершит фантастический трансфер после катастрофы в Милане
09.05.2025, 03:48 4
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
10.05.2025, 08:29 8
Бокс
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
09.05.2025, 02:30 1
Футбол
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
09.05.2025, 02:52
Бокс
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
09.05.2025, 09:22 3
Бокс
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
09.05.2025, 12:47 2
Футбол
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
09.05.2025, 03:15 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем