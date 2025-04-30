Будет усиление. Динамо летом вернет трех талантов
Киевский клуб вернет арендованных игроков
Киевское «Динамо» планирует усилить состав молодыми игроками, которые сейчас находятся в арендах в других клубах.
По информации источника, киевляне планируют привлечь к основной команде на летних сборах трех перспективных воспитанников клуба – полузащитников Навина Малыша, Антона Царенко и Александра Яцыка.
Малыш сейчас находится в аренде в полтавской «Ворскле», Царенко – в польской «Лехии», а Яцык – в луганской «Заре».
Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Олег Саленко поделился ожиданиями от матча «бело-синих» против донецкого «Шахтера» в финале Кубка Украины.
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Малыш хорошо себя показал в атаке и слабо в обороне. То есть правого защитника из него видимо не получится, а в опорной зоне большая конкуренция. Но именно там ему и место в конкуренции с Яцыком.
Царенко похоже при живом Буяльском ничего не светит.