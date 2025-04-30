Будет усиление. Динамо летом вернет трех талантов

Киевское «Динамо» планирует усилить состав молодыми игроками, которые сейчас находятся в арендах в других клубах.

По информации источника, киевляне планируют привлечь к основной команде на летних сборах трех перспективных воспитанников клуба – полузащитников Навина Малыша, Антона Царенко и Александра Яцыка.

Малыш сейчас находится в аренде в полтавской «Ворскле», Царенко – в польской «Лехии», а Яцык – в луганской «Заре».

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Олег Саленко поделился ожиданиями от матча «бело-синих» против донецкого «Шахтера» в финале Кубка Украины.