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Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 19:47 | Обновлено 30 апреля 2025, 20:15
3831
9

Будет усиление. Динамо летом вернет трех талантов

Киевский клуб вернет арендованных игроков

30 апреля 2025, 19:47 | Обновлено 30 апреля 2025, 20:15
3831
9
Будет усиление. Динамо летом вернет трех талантов
ФК Динамо

Киевское «Динамо» планирует усилить состав молодыми игроками, которые сейчас находятся в арендах в других клубах.

По информации источника, киевляне планируют привлечь к основной команде на летних сборах трех перспективных воспитанников клуба – полузащитников Навина Малыша, Антона Царенко и Александра Яцыка.

Малыш сейчас находится в аренде в полтавской «Ворскле», Царенко – в польской «Лехии», а Яцык – в луганской «Заре».

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Олег Саленко поделился ожиданиями от матча «бело-синих» против донецкого «Шахтера» в финале Кубка Украины.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Антон Царенко Александр Яцык Навин Малыш аренда игрока Ворскла Полтава Лехия Гданьск Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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Комментарии 9
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Burevestnik
у кожного своє підсилення:
хтось повертає своїх із оренди,
хтось бере гравців в оренду,
хтось їде в Бразилію на базар...
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+2
Gargantua81
Яцык это уже сейчас усиление, особенно если удастся пристроить Шапаренко.
Малыш хорошо себя показал в атаке и слабо в обороне. То есть правого защитника из него видимо не получится, а в опорной зоне большая конкуренция. Но именно там ему и место в конкуренции с Яцыком.
Царенко похоже при живом Буяльском ничего не светит.
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+2
Falko
Гусєва не планують?
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
DK2025
Я бы Кремчанина стал в основу двигать. Да и Саленко в качестве тарана тоже. Но СаШО виднее
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-1
apepa
Малыш не хочет в Пердиве играть??
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-6
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