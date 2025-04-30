«Игра будет другой». Саленко дал прогноз на матч Динамо – Шахтер в Кубке

Бывший форвард киевского «Динамо» Олег Саленко поделился ожиданиями от матча «бело-синих» против донецкого «Шахтера» в финале Кубка Украины.

«Там главное, что ничьей не будет. Поэтому игра будет другой. Если повреждений не произойдет и будут играть те же составы, то изменится настройка на матч. Думаю, Динамо в финале Кубка не будет выжидать, а получится сразиться с первых минут.

Не нужно бояться, а показать агрессию сразу. Тем более, как видно по скамейке запасных, запас крепости у Динамо есть – и неплохой. По возможности сделать пять замен, можно сменить пол состава», – сказал Саленко.

Финальный матч между «Динамо» и «Шахтером» состоится в Житомире. Игра запланирована на 14 мая. Стартовый свисток раздастся в 18:30 по киевскому времени.