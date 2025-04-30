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  4. «Игра будет другой». Саленко дал прогноз на матч Динамо – Шахтер в Кубке
Кубок Украины
30 апреля 2025, 09:29 |
550
2

«Игра будет другой». Саленко дал прогноз на матч Динамо – Шахтер в Кубке

Олег верит в подопечных Александра Шовковского

30 апреля 2025, 09:29 |
550
2
«Игра будет другой». Саленко дал прогноз на матч Динамо – Шахтер в Кубке
ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший форвард киевского «Динамо» Олег Саленко поделился ожиданиями от матча «бело-синих» против донецкого «Шахтера» в финале Кубка Украины.

«Там главное, что ничьей не будет. Поэтому игра будет другой. Если повреждений не произойдет и будут играть те же составы, то изменится настройка на матч. Думаю, Динамо в финале Кубка не будет выжидать, а получится сразиться с первых минут.

Не нужно бояться, а показать агрессию сразу. Тем более, как видно по скамейке запасных, запас крепости у Динамо есть – и неплохой. По возможности сделать пять замен, можно сменить пол состава», – сказал Саленко.

Финальный матч между «Динамо» и «Шахтером» состоится в Житомире. Игра запланирована на 14 мая. Стартовый свисток раздастся в 18:30 по киевскому времени.

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Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Олег Саленко
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
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Павло
"Потому что это, бл..дь, совсем другой турнир"
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0
Микола Унгурян
так, напевно що гра буде іншою, і ДК вийде з іншим настроєм (адже це таки матч за трофей, + можливість відкинути ШД лише в ЛК), а ШД - навряд чи будуть зміни, "тренер" клубу не відповідає займаній посаді і відповідно нічого не зможе скорегувати
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-1
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