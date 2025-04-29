Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) определилась со временем начала финального матча Кубка Украины, в котором сыграют между собой «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев.

Главный матч турнира пройдет 14 мая, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Местом проведения поединка станет «Центральный стадион» в городе Житомир, который впервые будет принимать решающий матч за Кубок Украины.

Напомним, что этот матч станет 32-м финалом Кубка Украины в истории. «Шахтер» выиграл трофей 14 раз, «Динамо» имеет 13 титулов, также кубок над головой поднимали «Черноморец» (дважды), «Ворскла» и «Таврия» (по 1 разу).