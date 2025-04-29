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Кубок Украины
29 апреля 2025, 18:45 | Обновлено 29 апреля 2025, 19:08
746
1

Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины

Матч за трофей состоится 14 мая в 18:30 в Житомире

29 апреля 2025, 18:45 | Обновлено 29 апреля 2025, 19:08
746
1
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская ассоциация футбола (УАФ) определилась со временем начала финального матча Кубка Украины, в котором сыграют между собой «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев.

Главный матч турнира пройдет 14 мая, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Местом проведения поединка станет «Центральный стадион» в городе Житомир, который впервые будет принимать решающий матч за Кубок Украины.

Напомним, что этот матч станет 32-м финалом Кубка Украины в истории. «Шахтер» выиграл трофей 14 раз, «Динамо» имеет 13 титулов, также кубок над головой поднимали «Черноморец» (дважды), «Ворскла» и «Таврия» (по 1 разу).

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Украинская ассоциация футбола даты и время матчей
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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vbrjkf
Редактори спорт.юа. А це нічого, що 14 квітня вже минуло...?
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