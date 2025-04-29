Игрок Динамо U-19 стал одним из лучших бомбардиров Юношеской лиги УЕФА

В понедельник, 28 апреля, был проведен финальный матч Юношеской лиги УЕФА в швейцарском городе Ньон.

Борьбу за главный трофей устроили «Барселона U-19» и «Трабзонспор U-19».

Без лишних проблем представитель Испании переиграл соперника, оформив победу со счетом 4:1.

После финального матча организаторы назвали имена трех футболистов, которые стали лучшими бомбардирами Юношеской лиги УЕФА-2024/25. Все три игрока отличились восемью голами.

В тройку лучших вошел форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко. Несмотря на то, что «бело-синие» прекратили свои выступления в 1/16 финала турнира, Матвей успел семь раз прошить ворота оппонентов с игры и однажды с пенальти.

Вместе с Пономаренко приобрели статус лучших бомбардиров турнира Мамаду Сангаре из ПСЖ и Филлип Фергуниг из «РБ Зальцбург».