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Молодежные турниры
29 апреля 2025, 11:34 | Обновлено 29 апреля 2025, 11:37
906
0

Игрок Динамо U-19 стал одним из лучших бомбардиров Юношеской лиги УЕФА

Матвей Пономаренко оформил 8 забитых мячей

29 апреля 2025, 11:34 | Обновлено 29 апреля 2025, 11:37
906
0
Игрок Динамо U-19 стал одним из лучших бомбардиров Юношеской лиги УЕФА
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

В понедельник, 28 апреля, был проведен финальный матч Юношеской лиги УЕФА в швейцарском городе Ньон.

Борьбу за главный трофей устроили «Барселона U-19» и «Трабзонспор U-19».

Без лишних проблем представитель Испании переиграл соперника, оформив победу со счетом 4:1.

После финального матча организаторы назвали имена трех футболистов, которые стали лучшими бомбардирами Юношеской лиги УЕФА-2024/25. Все три игрока отличились восемью голами.

В тройку лучших вошел форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко. Несмотря на то, что «бело-синие» прекратили свои выступления в 1/16 финала турнира, Матвей успел семь раз прошить ворота оппонентов с игры и однажды с пенальти.

Вместе с Пономаренко приобрели статус лучших бомбардиров турнира Мамаду Сангаре из ПСЖ и Филлип Фергуниг из «РБ Зальцбург».

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Барселона Трабзонспор Юношеская лига УЕФА Барселона U-19 Трабзонспор U-19 Динамо Киев Динамо Киев U-19 Матвей Пономаренко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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