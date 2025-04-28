Каталонский разгром. Определен победитель финала Юношеской лиги УЕФА
В решающем матче Барселона U-19 нанесла поражение Трабзонспору U-19
28 апреля в 19:00 в швейцарском Ньоне состоялся финал Юношеской лиги УЕФА.
В решающем матче испанская Барселона U-19 нанесла разгромное поражение турецкому Трабзонспору U-19 со счетом 4:1.
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Каталонская команда забила по два мяча в первом и втором таймах. Малийский форвард Ибрагим Диарра оформил дубль. Турецкая команда забила гол престижа в конце игры.
Ранее в полуфиналах Трабзонспор переиграл австрийский РБ Зальцбург (2:1), а Барселона оказалась сильнее АЗ Алкмаар из Нидерландов (1:0).
Барселона взяла третий трофей ЮЛУ в своей истории (также был триумф в сезонах 2013/14 и 2017/18). Два раза кубок над головой поднимали футболисты английского Челси. По одному трофею турнира имеют Бенфика, РБ Зальцбург, Порто, Реал Мадрид, АЗ Алкмаар, Олимпиакос.
Юношеская лига УЕФА 2024/25
Финал. 28 апреля. Ньон (Швейцария)
19:00. Трабзонспор (Турция) – Барселона (Испания) – 1:4
Голы: Биакан Тибукоглу, 88 – Ибрагим Диарра, 11, 68, Андрес Куэнка, 18, Уго Альба, 57
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