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Юношеская лига УЕФА
Трабзонспор U19
28.04.2025 19:00 - : -
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28 апреля 2025, 20:55 | Обновлено 28 апреля 2025, 21:00
2246
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Каталонский разгром. Определен победитель финала Юношеской лиги УЕФА

В решающем матче Барселона U-19 нанесла поражение Трабзонспору U-19

28 апреля 2025, 20:55 | Обновлено 28 апреля 2025, 21:00
2246
0
Каталонский разгром. Определен победитель финала Юношеской лиги УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля в 19:00 в швейцарском Ньоне состоялся финал Юношеской лиги УЕФА.

В решающем матче испанская Барселона U-19 нанесла разгромное поражение турецкому Трабзонспору U-19 со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Каталонская команда забила по два мяча в первом и втором таймах. Малийский форвард Ибрагим Диарра оформил дубль. Турецкая команда забила гол престижа в конце игры.

Ранее в полуфиналах Трабзонспор переиграл австрийский РБ Зальцбург (2:1), а Барселона оказалась сильнее АЗ Алкмаар из Нидерландов (1:0).

Барселона взяла третий трофей ЮЛУ в своей истории (также был триумф в сезонах 2013/14 и 2017/18). Два раза кубок над головой поднимали футболисты английского Челси. По одному трофею турнира имеют Бенфика, РБ Зальцбург, Порто, Реал Мадрид, АЗ Алкмаар, Олимпиакос.

Юношеская лига УЕФА 2024/25

Финал. 28 апреля. Ньон (Швейцария)

19:00. Трабзонспор (Турция) – Барселона (Испания) – 1:4

Голы: Биакан Тибукоглу, 88 – Ибрагим Диарра, 11, 68, Андрес Куэнка, 18, Уго Альба, 57

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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