Испанский гранд на высоте. Определена финальная пара Юношеской лиги УЕФА

Испанская Барселона U-19 одержала минимальную победу над АЗ Алкмаар U-19 (1:0) в полуфинале Юношеской лиги УЕФА.

Единственный мяч в матче уже на 7-й минуте забил Хуан Эрнандес, реализовав пенальти. Этот гол вингера вывел каталонскую команду в финал турнира.

В решающем поединке, который состоится 28 апреля в швейцарском Ньоне, Барселона сыграет с турецким Трабзонспором, который обыграл в другом полуфинале РБ Зальцбург со счетом 2:1.

Действующим обладателем трофея является греческий Олимпиакос, который в финале прошлого сезона разгромил Милан (3:0).

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Юношеская лига УЕФА 2024/25

1/2 финала, 25 апреля, Ньон (Швейцария)

АЗ Алкмаар U-19 (Нидерланды) – Барселона U-19 (Испания) – 0:1

Гол: Хуан Эрнандес, 7 (пен.)

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