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Юношеская лига УЕФА
АЗ Алкмаар U19
25.04.2025 19:00 – FT 0 : 1
Барселона U19
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25 апреля 2025, 21:31 | Обновлено 25 апреля 2025, 22:02
889
2

Испанский гранд на высоте. Определена финальная пара Юношеской лиги УЕФА

Барселона взяла верх над АЗ Алкмаар и в финале сыграет с Трабзонспором

25 апреля 2025, 21:31 | Обновлено 25 апреля 2025, 22:02
889
2
Испанский гранд на высоте. Определена финальная пара Юношеской лиги УЕФА
УАФ

Испанская Барселона U-19 одержала минимальную победу над АЗ Алкмаар U-19 (1:0) в полуфинале Юношеской лиги УЕФА.

Единственный мяч в матче уже на 7-й минуте забил Хуан Эрнандес, реализовав пенальти. Этот гол вингера вывел каталонскую команду в финал турнира.

В решающем поединке, который состоится 28 апреля в швейцарском Ньоне, Барселона сыграет с турецким Трабзонспором, который обыграл в другом полуфинале РБ Зальцбург со счетом 2:1.

Действующим обладателем трофея является греческий Олимпиакос, который в финале прошлого сезона разгромил Милан (3:0).

Юношеская лига УЕФА 2024/25

1/2 финала, 25 апреля, Ньон (Швейцария)

АЗ Алкмаар U-19 (Нидерланды) – Барселона U-19 (Испания) – 0:1

Гол: Хуан Эрнандес, 7 (пен.)

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Барселона АЗ Алкмаар Юношеская лига УЕФА Барселона U-19 АЗ Алкмаар U-19
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Журналист Военкор
Товарищ Полковник болеет за величайшую Барселону☝
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-2
Журналист Военкор
Полковник будет рад
Ответить
-2
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