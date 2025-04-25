25 апреля в 19:00 в швейцарском Ньоне проходит полуфинал Юношеской лиги УЕФА.

В 1/2 финала играют нидерландский АЗ Алкмаар и испанская Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Финал пройдет там же, в швейцарском Ньоне, 28 апреля.

Юношеская лига УЕФА 2024/25

1/2 финала, 25 апреля. Ньон (Швейцария)

15:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Трабзонспор (Турция)

19:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Барселона (Испания)

АЗ Алкмаар U-19 – Барселона U-19. Полуфинал ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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