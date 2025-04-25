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Юношеская лига УЕФА
АЗ Алкмаар U19
25.04.2025 19:00 - : -
Барселона U19
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25 апреля 2025, 15:12 | Обновлено 25 апреля 2025, 15:16
21
0

АЗ Алкмаар U-19 – Барселона U-19. Полуфинал ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 25 апреля в 19:00 полуфинальный матч Юношеской лиги УЕФА

25 апреля 2025, 15:12 | Обновлено 25 апреля 2025, 15:16
21
0
АЗ Алкмаар U-19 – Барселона U-19. Полуфинал ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля в 19:00 в швейцарском Ньоне проходит полуфинал Юношеской лиги УЕФА.

В 1/2 финала играют нидерландский АЗ Алкмаар и испанская Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Финал пройдет там же, в швейцарском Ньоне, 28 апреля.

Юношеская лига УЕФА 2024/25

1/2 финала, 25 апреля. Ньон (Швейцария)

  • 15:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Трабзонспор (Турция)
  • 19:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Барселона (Испания)

АЗ Алкмаар U-19 – Барселона U-19. Полуфинал ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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