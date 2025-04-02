Манчестер Сити вылетел. Определены полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
В полуфиналах сыграют: АЗ Алкмаар – Барселона, РБ Зальцбург – Трабзонспор
Вечером 2 апреля состоялись матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА.
АЗ Алкмаар переиграл Манчестер Сити (1:0) с голом на 90+4 минуте, при этом английская команда не забила пенальти.
Барселона в гостя нанесла поражение Штутгарту (2:1) и также вышла в полуфинал
Днем ранее в полуфиналы пробились РБ Зальцбург и Трабзонспор.
В полуфинале 25 апреля в швейцарском Ньоне сыграют: АЗ Алкмаар – Барселона, РБ Зальцбург – Трабзонспор. Финал пройдет там же 28 апреля.
Юношеская лига УЕФА
1/4 финала, 2 апреля
Штутгарт (Германия) – Барселона (Испания) – 1:2
Голы: Цигкас, 29 – Прадас, 40, Виргили, 53
АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Манчестер Сити (Англия) – 1:0
Гол: ван дер Клаув, 90+4
Незабитый пенальти: Мукаса, 53 (Манчестер Сити)
Результаты 1/4 финала
Пары 1/2 финала
АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Барселона (Испания)
РБ Зальцбург (Австрия) – Трабзонспор (Турция)
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