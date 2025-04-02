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02 апреля 2025, 21:43 | Обновлено 02 апреля 2025, 22:01
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Манчестер Сити вылетел. Определены полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА

В полуфиналах сыграют: АЗ Алкмаар – Барселона, РБ Зальцбург – Трабзонспор

02 апреля 2025, 21:43 | Обновлено 02 апреля 2025, 22:01
249
0
Манчестер Сити вылетел. Определены полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 апреля состоялись матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА.

АЗ Алкмаар переиграл Манчестер Сити (1:0) с голом на 90+4 минуте, при этом английская команда не забила пенальти.

Барселона в гостя нанесла поражение Штутгарту (2:1) и также вышла в полуфинал

Днем ранее в полуфиналы пробились РБ Зальцбург и Трабзонспор.

В полуфинале 25 апреля в швейцарском Ньоне сыграют: АЗ Алкмаар – Барселона, РБ Зальцбург – Трабзонспор. Финал пройдет там же 28 апреля.

Юношеская лига УЕФА

1/4 финала, 2 апреля

Штутгарт (Германия) – Барселона (Испания) – 1:2

Голы: Цигкас, 29 – Прадас, 40, Виргили, 53

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Манчестер Сити (Англия) – 1:0

Гол: ван дер Клаув, 90+4

Незабитый пенальти: Мукаса, 53 (Манчестер Сити)

Результаты 1/4 финала

Пары 1/2 финала

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Барселона (Испания)

РБ Зальцбург (Австрия) – Трабзонспор (Турция)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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