Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Штутгарт U-19 – Барселона U-19 – 1:2. Битва за полуфинал ЮЛУ. Видео голов
Юношеская лига УЕФА
Штутгарт U19
02.04.2025 17:00 – FT 1 : 2
Барселона U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
03 апреля 2025, 05:19 | Обновлено 03 апреля 2025, 05:31
14
0

Штутгарт U-19 – Барселона U-19 – 1:2. Битва за полуфинал ЮЛУ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА

03 апреля 2025, 05:19 | Обновлено 03 апреля 2025, 05:31
14
0
Штутгарт U-19 – Барселона U-19 – 1:2. Битва за полуфинал ЮЛУ. Видео голов
Барселона U-19

Вечером 2 апреля состоялись матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА.

Барселона в гостях нанесла поражение Штутгарту (2:1) и вышла в полуфинал.

В полуфинале 25 апреля в швейцарском Ньоне сыграют: АЗ Алкмаар – Барселона, РБ Зальцбург – Трабзонспор.

Финал пройдет там же 28 апреля.

Юношеская лига УЕФА

1/4 финала, 2 апреля

Штутгарт U-19 (Германия) – Барселона U-19 (Испания) – 1:2

Голы: Цигкас, 29 – Прадас, 40, Виргили, 53

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Цигкас, 29 мин

ГОЛ! 1:1. Прадас, 40 мин

ГОЛ! 1:2. Виргили, 53 мин

По теме:
Арне СЛОТ: «Диогу Жота нашел немного пространства и забил гол»
Он забил и имел еще один шанс. Гвардиола похвалил топ-игрока Ман Сити
Ньюкасл – Брентфорд – 2:1. Невероятный удар Тонали. Видео голов и обзор
Штутгарт Барселона Юношеская лига УЕФА Барселона U-19 Штутгарт U-19 видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звездный форвард Ливерпуля, вероятно, останется в клубе на два сезона
Футбол | 02 апреля 2025, 22:32 3
Звездный форвард Ливерпуля, вероятно, останется в клубе на два сезона
Звездный форвард Ливерпуля, вероятно, останется в клубе на два сезона

Мохамед Салах не желает ехать в Саудовскую Аравию

Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Футбол | 03 апреля 2025, 05:25 0
Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч АПЛ

Поединок начнется 3 апреля в 22:00 по Киеву

Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Бокс | 02.04.2025, 11:15
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног
Футбол | 02.04.2025, 07:20
Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног
Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Бокс | 02.04.2025, 09:29
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
01.04.2025, 00:30 6
Футбол
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
02.04.2025, 01:11 62
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
01.04.2025, 08:22 2
Бокс
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
01.04.2025, 00:11 3
Бокс
Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке
Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке
01.04.2025, 11:31
Бокс
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
02.04.2025, 03:32
Футбол
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
01.04.2025, 12:14 7
Футбол
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
01.04.2025, 13:10 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем