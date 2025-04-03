02.04.2025 17:00 – FT 1 : 2
Молодежные турниры03 апреля 2025, 05:19 | Обновлено 03 апреля 2025, 05:31
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Штутгарт U-19 – Барселона U-19 – 1:2. Битва за полуфинал ЮЛУ. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА
03 апреля 2025, 05:19 | Обновлено 03 апреля 2025, 05:31
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Вечером 2 апреля состоялись матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА.
Барселона в гостях нанесла поражение Штутгарту (2:1) и вышла в полуфинал.
В полуфинале 25 апреля в швейцарском Ньоне сыграют: АЗ Алкмаар – Барселона, РБ Зальцбург – Трабзонспор.
Финал пройдет там же 28 апреля.
Юношеская лига УЕФА
1/4 финала, 2 апреля
Штутгарт U-19 (Германия) – Барселона U-19 (Испания) – 1:2
Голы: Цигкас, 29 – Прадас, 40, Виргили, 53
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Цигкас, 29 мин
ГОЛ! 1:1. Прадас, 40 мин
ГОЛ! 1:2. Виргили, 53 мин
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