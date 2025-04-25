В швейцарском Ньоне определен первый финалист Юношеской лиги УЕФА
Турецкий Трабзонспор в полуфинале переиграл австрийский РБ Зальцбург
Турецкая команда Трабзонспор U-19 пробилась в финал Юношеской лиги УЕФА 2024/25, одержав победу в полуфинальном матче над австрийским РБ Зальцбург U-19 со счетом 2:1.
На 39-й минуте Оливер Лукич не реализовал пенальти для Красных быков. На 73-й минуте вингер Трабзонспора Игит Кемаль Туран вывел турецкую команду вперед.
РБ Зальцбург восстановил равновесие на 85-й усилиями Янника Шустера, но уже через 4 минуты турки забили победный гол, отличился Боран Башкан.
Финальный матч Юношеской лиги УЕФА состоится 28 апреля в швейцарском Ньоне. Соперник Трабзонспора определится в вечернем поединке между АЗ Алкмаар и Барселоной.
Юношеская лига УЕФА 2024/25
1/2 финала, 25 апреля, Ньон (Швейцария)
Зальцбург U-19 (Австрия) – Трабзонспор U-19 (Турция) – 1:2
Голы: Шустер, 85 – Кемаль Туран, 73, Башкан, 89
Нереализованный пенальти: Лукич, 39 (РБ Зальцбург)
Видео голов и обзор матча
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