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Юношеская лига УЕФА
РБ Зальцбург U19
25.04.2025 15:00 – FT 1 : 2
Трабзонспор U19
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25 апреля 2025, 17:41 | Обновлено 25 апреля 2025, 17:51
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В швейцарском Ньоне определен первый финалист Юношеской лиги УЕФА

Турецкий Трабзонспор в полуфинале переиграл австрийский РБ Зальцбург

25 апреля 2025, 17:41 | Обновлено 25 апреля 2025, 17:51
265
0
В швейцарском Ньоне определен первый финалист Юношеской лиги УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкая команда Трабзонспор U-19 пробилась в финал Юношеской лиги УЕФА 2024/25, одержав победу в полуфинальном матче над австрийским РБ Зальцбург U-19 со счетом 2:1.

На 39-й минуте Оливер Лукич не реализовал пенальти для Красных быков. На 73-й минуте вингер Трабзонспора Игит Кемаль Туран вывел турецкую команду вперед.

РБ Зальцбург восстановил равновесие на 85-й усилиями Янника Шустера, но уже через 4 минуты турки забили победный гол, отличился Боран Башкан.

Финальный матч Юношеской лиги УЕФА состоится 28 апреля в швейцарском Ньоне. Соперник Трабзонспора определится в вечернем поединке между АЗ Алкмаар и Барселоной.

Юношеская лига УЕФА 2024/25

1/2 финала, 25 апреля, Ньон (Швейцария)

Зальцбург U-19 (Австрия) – Трабзонспор U-19 (Турция) – 1:2

Голы: Шустер, 85 – Кемаль Туран, 73, Башкан, 89

Нереализованный пенальти: Лукич, 39 (РБ Зальцбург)

Видео голов и обзор матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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