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Молодежные турниры25 апреля 2025, 15:00 | Обновлено 25 апреля 2025, 15:16
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РБ Зальцбург U-19 – Трабзонспор U-19. Полуфинал ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 25 апреля в 15:00 полуфинальный матч Юношеской лиги УЕФА
25 апреля 2025, 15:00 | Обновлено 25 апреля 2025, 15:16
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25 апреля в 15:00 в швейцарском Ньоне проходит полуфинал Юношеской лиги УЕФА.
В 1/2 финала играют австрийский РБ Зальцбург и турецкий Трабзонспор.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Финал пройдет там же, в швейцарском Ньоне, 28 апреля.
Юношеская лига УЕФА 2024/25
1/2 финала, 25 апреля. Ньон (Швейцария)
- 15:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Трабзонспор (Турция)
- 19:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Барселона (Испания)
РБ Зальцбург U-19 – Трабзонспор U-19. Полуфинал ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
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