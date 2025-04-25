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РБ Зальцбург U19
25.04.2025 15:00 - : -
Трабзонспор U19
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25 апреля 2025, 15:00 | Обновлено 25 апреля 2025, 15:16
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0

РБ Зальцбург U-19 – Трабзонспор U-19. Полуфинал ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 25 апреля в 15:00 полуфинальный матч Юношеской лиги УЕФА

25 апреля 2025, 15:00 | Обновлено 25 апреля 2025, 15:16
57
0
РБ Зальцбург U-19 – Трабзонспор U-19. Полуфинал ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля в 15:00 в швейцарском Ньоне проходит полуфинал Юношеской лиги УЕФА.

В 1/2 финала играют австрийский РБ Зальцбург и турецкий Трабзонспор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Финал пройдет там же, в швейцарском Ньоне, 28 апреля.

Юношеская лига УЕФА 2024/25

1/2 финала, 25 апреля. Ньон (Швейцария)

  • 15:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Трабзонспор (Турция)
  • 19:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Барселона (Испания)

РБ Зальцбург U-19 – Трабзонспор U-19. Полуфинал ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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