Трабзонспор U19

28 апреля в 19:00 в швейцарском Ньоне состоялся финал Юношеской лиги УЕФА.

В решающем матче испанская Барселона U-19 нанесла разгромное поражение турецкому Трабзонспору U-19 со счетом 4:1.

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Каталонская команда забила по два мяча в первом и втором таймах. Малийский форвард Ибрагим Диарра оформил дубль.

Турецкая команда забила гол престижа в конце игры. Барселона в третий раз завоевала этот трофей.

Юношеская лига УЕФА 2024/25

Финал. 28 апреля. Ньон (Швейцария)

19:00. Трабзонспор (Турция) – Барселона (Испания) – 1:4

Голы: Биакан Тибукоглу, 88 – Ибрагим Диарра, 11, 68, Андрес Куэнка, 18, Уго Альба, 57

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