Трабзонспор U19

Трабзонспор U-19 – Барселона U-19 – 1:4. Финал ЮЛУ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финального матча Юношеской лиги УЕФА
28 апреля в 19:00 в швейцарском Ньоне состоялся финал Юношеской лиги УЕФА.
В решающем матче испанская Барселона U-19 нанесла разгромное поражение турецкому Трабзонспору U-19 со счетом 4:1.
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Каталонская команда забила по два мяча в первом и втором таймах. Малийский форвард Ибрагим Диарра оформил дубль.
Турецкая команда забила гол престижа в конце игры. Барселона в третий раз завоевала этот трофей.
Юношеская лига УЕФА 2024/25
Финал. 28 апреля. Ньон (Швейцария)
19:00. Трабзонспор (Турция) – Барселона (Испания) – 1:4
Голы: Биакан Тибукоглу, 88 – Ибрагим Диарра, 11, 68, Андрес Куэнка, 18, Уго Альба, 57
Видео голов и обзор матча
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