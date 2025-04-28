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Юношеская лига УЕФА
Трабзонспор U19
28.04.2025 19:00 – FT 1 : 4
Барселона U19
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28 апреля 2025, 22:23 | Обновлено 28 апреля 2025, 22:27
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Трабзонспор U-19 – Барселона U-19 – 1:4. Финал ЮЛУ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Юношеской лиги УЕФА

28 апреля 2025, 22:23 | Обновлено 28 апреля 2025, 22:27
130
0
Трабзонспор U-19 – Барселона U-19 – 1:4. Финал ЮЛУ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля в 19:00 в швейцарском Ньоне состоялся финал Юношеской лиги УЕФА.

В решающем матче испанская Барселона U-19 нанесла разгромное поражение турецкому Трабзонспору U-19 со счетом 4:1.

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Каталонская команда забила по два мяча в первом и втором таймах. Малийский форвард Ибрагим Диарра оформил дубль.

Турецкая команда забила гол престижа в конце игры. Барселона в третий раз завоевала этот трофей.

Юношеская лига УЕФА 2024/25

Финал. 28 апреля. Ньон (Швейцария)

19:00. Трабзонспор (Турция) – Барселона (Испания) – 1:4

Голы: Биакан Тибукоглу, 88 – Ибрагим Диарра, 11, 68, Андрес Куэнка, 18, Уго Альба, 57

Видео голов и обзор матча

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Барселона Трабзонспор Юношеская лига УЕФА Барселона U-19 видео голов и обзор Трабзонспор U-19
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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