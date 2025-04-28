Трабзонспор U-19 – Барселона U-19. Финал ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 28 апреля в 19:00 финальный матч Юношеской лиги УЕФА
28 апреля в 19:00 в швейцарском Ньоне проходит финал Юношеской лиги УЕФА.
В решающем матче играют турецкий Трабзонспор U-19 и испанская Барселона U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ранее в полуфинале Трабзонспор переиграл австрийский РБ Зальцбург (2:1).
В другом поединке 1/2 финала Барселона оказалась сильнее АЗ Алкмаар из Нидерландов (1:0).
Юношеская лига УЕФА 2024/25
1/2 финала, 25 апреля. Ньон (Швейцария)
- 15:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Трабзонспор (Турция) – 1:2
- 19:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Барселона (Испания) – 0:1
Финал. 28 апреля. Ньон (Швейцария)
- 19:00. Трабзонспор (Турция) – Барселона (Испания)
Трабзонспор U-19 – Барселона U-19. Финал ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
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