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Юношеская лига УЕФА
Трабзонспор U19
28.04.2025 19:00 - : -
Барселона U19
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28 апреля 2025, 04:23 | Обновлено 28 апреля 2025, 04:49
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0

Трабзонспор U-19 – Барселона U-19. Финал ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 28 апреля в 19:00 финальный матч Юношеской лиги УЕФА

28 апреля 2025, 04:23 | Обновлено 28 апреля 2025, 04:49
83
0
Трабзонспор U-19 – Барселона U-19. Финал ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля в 19:00 в швейцарском Ньоне проходит финал Юношеской лиги УЕФА.

В решающем матче играют турецкий Трабзонспор U-19 и испанская Барселона U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее в полуфинале Трабзонспор переиграл австрийский РБ Зальцбург (2:1).

В другом поединке 1/2 финала Барселона оказалась сильнее АЗ Алкмаар из Нидерландов (1:0).

Юношеская лига УЕФА 2024/25

1/2 финала, 25 апреля. Ньон (Швейцария)

  • 15:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Трабзонспор (Турция) – 1:2
  • 19:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Барселона (Испания) – 0:1

Финал. 28 апреля. Ньон (Швейцария)

  • 19:00. Трабзонспор (Турция) – Барселона (Испания)

Трабзонспор U-19 – Барселона U-19. Финал ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Юношеская лига УЕФА Барселона Барселона U-19 Трабзонспор смотреть онлайн Трабзонспор U-19
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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