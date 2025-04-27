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Юношеская лига УЕФА
Трабзонспор U19
28.04.2025 19:00 - : -
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Молодежные турниры
27 апреля 2025, 18:07 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:15
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0

Трабзонспор U-19 – Барселона U-19. Прогноз и анонс на финальный матч ЮЛУ

Матч начнется 28 апреля в 19:00 по Киеву

27 апреля 2025, 18:07 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:15
121
0
Трабзонспор U-19 – Барселона U-19. Прогноз и анонс на финальный матч ЮЛУ
ФК Трабзонспор

В понедельник, 28 апреля состоится финал молодежной Лиги УЕФА между U-19 командами «Трабзонспора» и «Барселоны». Игра начнется в 19:00 по Киеву.

Трабзонспор

Действительно, феерическую кампанию проводит турецкая команда. В чемпионате после 33/38 туров команда идет на 1-м месте с 71 очком и имеет 1 балл отрыва и 3 матча в запасе от Галатасарая, который расположился на 2-й позиции. Но главные достижения клуб получил на евроарене, в плей-офф Лиги УЕФА коллектив выбил «Ювентус», «Аталанту», «Интер» и «РБ Зальцбург», пропустив при этом лишь 1 гол.

Барселона

Не менее невероятный сезон проводят испанцы. Еще несколько туров назад команда гарантировала себе первое место в своей группе чемпионата Испании и проход в следующий раунд соревнования. На пути в финал юношеской Лиги УЕФА коллектив одолел «Динамо Загреб», «Астон Виллу», «Штутгарт» и «АЗ Алкмар».

Личные встречи

Молодежные команды коллективов впервые в истории встретятся в официальном матче.

Интересные факты

  • Победная серия «Трабзонспора» длится уже 9 матчей. В последний раз команда уступала еще в середине февраля в игре против «Башакрехира».
  • «Барселона» не проигрывает уже в течение 11 матчей, за это время у команды 10 побед и 1 ничья.
  • «Сине-гранатовые» открывали счет в 9/10 последних играх во всех турнирах. Не удалось этого сделать только в матче со «Штутгартом».

Возможные стартовые составы

Трабзонспор: Чолак – Тибукоглу, Озтюрк, Инче, Илмаз – Эрдоган, Малкочеглу, Башкан – Чарикоглу, Дюймаз, Тюран

Барселона: Яакобишвили – Фарре, Куэнка, Кошпо, Эспарт – Казанова, Фариньяс, Диарра – Эрнандес, Альба, Прадас

Прогноз

Обе команды сейчас находятся в невероятной форме, однако статус и уровень у «Барселоны» на голову выше, чем у соперников. Я поставлю на их победу с форой –1 и коэффициентом 1.71.

Прогноз Sport.ua
Трабзонспор U19
28 апреля 2025 -
19:00
Барселона U19
Барселона с форой -1 1.71 Сделать ставку

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Трабзонспор U-19 Барселона U-19 Юношеская лига УЕФА прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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