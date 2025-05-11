Месси забил гол, но Интер Майами потерпел сокрушительное фиаско в матче MLS
Цапли вместе с Лео, Альбой и Бускетсом уступили команде Миннесота со счетом 1:4
В ночь на 11 мая состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Миннесота и Интер Майами.
Поединок прошел на стадионе Альянц Филд в городе Сэнт-Пол. Игра завершилась со сетом 4:1 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол для гостей на 48-й минуте забил Лионель Месси. Ассистировал на него Жорди Альба.
Помимо Лео и Альбы, в этом поединке сыграл и Серхио Бускетс. А вот Луис Суарес остался вне заявки.
За Миннесоту во встрече против подопечных Хавьера Маскерано отличились Бонгокухле Хлонгване, Энтони Марканич, Марсело Вейгандт (автогол) и Робин Лод.
Интер Майами с 21 очком занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. У Миннесоты 22 пункта и вторая строчка в Западной конференции.
MLS. 10–11 мая
Миннесота – Интер Майами – 4:1
Голы: Хлонгване, 32, Марканич, 45+2, Вейгандт, 68 (автогол), Лод, 70 – Месси, 48
ВИДЕО. Как Месси забил гол Миннесоте с передачи Альбы
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Максим Продан считает фаворитом украинца
Элина в трех сетах одолела Хейли Баптист в матче третьего раунда тысячника в столице Италии