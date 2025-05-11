Месси забил гол, но Интер Майами потерпел сокрушительное фиаско в матче MLS

В ночь на 11 мая состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Миннесота и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Альянц Филд в городе Сэнт-Пол. Игра завершилась со сетом 4:1 в пользу хозяев.

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Единственный гол для гостей на 48-й минуте забил Лионель Месси. Ассистировал на него Жорди Альба.

Помимо Лео и Альбы, в этом поединке сыграл и Серхио Бускетс. А вот Луис Суарес остался вне заявки.

За Миннесоту во встрече против подопечных Хавьера Маскерано отличились Бонгокухле Хлонгване, Энтони Марканич, Марсело Вейгандт (автогол) и Робин Лод.

Интер Майами с 21 очком занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. У Миннесоты 22 пункта и вторая строчка в Западной конференции.

MLS. 10–11 мая

Миннесота – Интер Майами – 4:1

Голы: Хлонгване, 32, Марканич, 45+2, Вейгандт, 68 (автогол), Лод, 70 – Месси, 48

ВИДЕО. Как Месси забил гол Миннесоте с передачи Альбы