Миннесота Юнайтед

Миннесота – Интер Майами – 4:1. Как забил Месси. Видео голов и обзор матча
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В ночь на 11 мая состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Миннесота и Интер Майами.
Поединок прошел на стадионе Альянц Филд в городе Сэнт-Пол. Игра завершилась со сетом 4:1 в пользу хозяев.
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Единственный гол для гостей на 48-й минуте забил Лионель Месси. Ассистировал на него Жорди Альба.
MLS. 10–11 мая
Миннесота – Интер Майами – 4:1
Голы: Хлонгване, 32, Марканич, 45+2, Вейгандт, 68 (автогол), Лод, 70 – Месси, 48
Видеообзор матча
События матча
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