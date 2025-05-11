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МЛС США
Миннесота Юнайтед
10.05.2025 23:30 – FT 4 : 1
Интер Майами
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Major League Soccer
11 мая 2025, 04:06 |
91
0

Миннесота – Интер Майами – 4:1. Как забил Месси. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча MLS 2025

11 мая 2025, 04:06 |
91
0
Миннесота – Интер Майами – 4:1. Как забил Месси. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 11 мая состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Миннесота и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Альянц Филд в городе Сэнт-Пол. Игра завершилась со сетом 4:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол для гостей на 48-й минуте забил Лионель Месси. Ассистировал на него Жорди Альба.

MLS. 10–11 мая

Миннесота – Интер Майами – 4:1

Голы: Хлонгване, 32, Марканич, 45+2, Вейгандт, 68 (автогол), Лод, 70 – Месси, 48

Видеообзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Лод (Миннесота Юнайтед).
68’
ГОЛ ! Автогол забил Марсело Вайгандт (Интер Майами).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Anthony Markanich (Миннесота Юнайтед).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Bongokuhle Hlongwane (Миннесота Юнайтед).
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Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор Интер Майами Миннесота Юнайтед Лионель Месси Жорди Альба автогол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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