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Премьер-лига
Оболонь
10.05.2025 15:30 – FT 0 : 0
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 17:25 | Обновлено 10 мая 2025, 18:15
409
4

В Киеве без голов. Оболонь и ЛНЗ сыграли вничью

Обе команды имели шансы на победу, но поделили очки

10 мая 2025, 17:25 | Обновлено 10 мая 2025, 18:15
409
4
В Киеве без голов. Оболонь и ЛНЗ сыграли вничью
УПЛ

По иронии судьбы, «Оболонь» и ЛНЗ, находящиеся по соседству в турнирной таблице решали в очном противостоянии, кто будет замыкать первую десятку команд турнирной таблицы. Подопечные Шищенко еще и опережают своего оппонента благодаря победе в Черкассах, несмотря на равенство очков.

Также «пивовары» в отличие от черкащан провели чуть ли не лучший второй круг в рамках УПЛ, поэтому и дома они стремились получить положительный результат. ЛНЗ в свою очередь тоже стремился победить, чтобы обезопасить себя от зоны переходных матчей. Что касается стартовых составов, то у хозяев вместо дисквалифицированного Таранухи и Стасюка, не имевшего права играть против своей команды, вышли Близниченко и Осман. В ЛНЗ также произошли изменения в составе: отстраненного Момо и перешедшего в число запасных Салиху заменили Кушниренко и Путря.

Уже в начале матча хозяева взяли игру под свой контроль, дважды в дебюте матча создали опасность у ворот ЛНЗ, но Витенчук и Карась не смогли поразить ворота. Также неплохо пробивал Приймак, где Кучеренко пришлось парировать непростой выстрел соперника. ЛНЗ смог ответить лишь неточным ударом от Драмбаева. Уже ближе к концу тайма гости начали перехватывать инициативу и создавать моменты, но не хватало завершающего удара. Пасич и Яшари угрожали воротам «пивоваров», но обоих подвела точность.

Второй тайм уже активнее начали подопечные Григорчука и даже забили гол, однако перед этим Драмбаев оказался в положении вне игры. У «Оболони» пытался забить Близниченко, но его удар с разворота парировал Кучеренко. У гостей Тилль и Яшари пытались наладить игру в атаке, однако партнеры не всегда понимали их замыслы.

Зато у «Оболони» было две прекрасные возможности выходить вперед, но Бычек, замыкая прострел с правого фланга, не попал в пустые ворота, а Приймак в компенсированное время с лету пробил выше ворот.

В итоге обе команды набирают по 29 очков и остаются на своих местах: «Оболонь» на десятом, а ЛНЗ – на одиннадцатом.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Оболонь» - ЛНЗ - 0:0

Предупреждения: Ильин, 73 – Бессала, 80, Драмбаев, 83

«Оболонь»: Марченко – Осман (Суханов, 46), Дубко, Приймак, Карась, Ильин – Черненко (Мединский, 78), Курко (Груша, 60), Витенчук – Устименко (Теслюк, 60), Близниченко (Бычек, 60)

ЛНЗ: Кучеренко – Драмбаев (Каплиенко, 88), Дайко, Муравский, Путря – Г. Пасич (Бессала, 71), Кушниренко, Танковский, Топалов (Макуана, 71) – Тилль (Авагимян, 80), Яшари

Арбитр: Олег Когут (Тернополь)

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев)

Удары (в створ): 11 (3) – 9 (1)

Угловые: 2 – 3

Оффсайды: 5 – 2

ОБОЛОНЬ – ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы Оболонь - ЛНЗ отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 4
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Tea with milk
Ну и всё.
 Осталось сыграть вничью 
ЛНЗ-Ворскла
и
Оболонь-ЛБ. )
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+1
Airwolf77
Макуана слабый совсем, неудивительно почему Полесье от него избавилось.
Ответить
0
Олег Мандрівник
А чего у вас до сих пор висит 0-1? 🤔
Ответить
0
Gargantua81
Динамо надо поработать над трансферами вратаря Марченко из Оболони и хава Яшари из ЛНЗ.
Ответить
0
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