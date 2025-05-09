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Премьер-лига
Оболонь
10.05.2025 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 23:52 | Обновлено 09 мая 2025, 23:54
25
0

Оболонь – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией 28-го тура Украинской Премьер-лиги

09 мая 2025, 23:52 | Обновлено 09 мая 2025, 23:54
25
0
Оболонь – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 10 мая, состоится поединок 28 тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Оболонь» встретится с ЛНЗ. Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», игра начнется в 15:30.

Если перед началом второй части сезона догнать ЛНЗ для «Оболони» казалось чем-то недостижимым, то за три тура до конца чемпионата «пивовары» собрались и благодаря победам над прямыми конкурентами смогли не только догнать черкасскую команду, а и опередить ее по очным противостояниям (в первом круге «Оболонь» победила ЛНЗ). А за весеннюю часть сезона, подопечным Шищенко вообще стоит выразить уважение, ведь они, несмотря на не столь сильный состав, смогли набрать 14 очков и имеют высокие шансы продолжить следующий сезон в УПЛ. ЛНЗ тоже стоит побеждать, потому что потеря очков или поражение столичному клубу не только негативно отразится на результатах команды, но у черкащан появится риск играть в стыковых поединках. Поэтому ожидаем, что Григорчук сможет удивить окрыленную «Оболонь», и добыть долгожданные 3 очка.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
10 мая 2025 -
15:30
ЛНЗ Черкассы
Ничья 2.75 Сделать ставку

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы Сергей Шищенко Роман Григорчук Оболонь - ЛНЗ текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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