В субботу, 10 мая, состоится поединок 28 тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Оболонь» встретится с ЛНЗ. Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», игра начнется в 15:30.

Если перед началом второй части сезона догнать ЛНЗ для «Оболони» казалось чем-то недостижимым, то за три тура до конца чемпионата «пивовары» собрались и благодаря победам над прямыми конкурентами смогли не только догнать черкасскую команду, а и опередить ее по очным противостояниям (в первом круге «Оболонь» победила ЛНЗ). А за весеннюю часть сезона, подопечным Шищенко вообще стоит выразить уважение, ведь они, несмотря на не столь сильный состав, смогли набрать 14 очков и имеют высокие шансы продолжить следующий сезон в УПЛ. ЛНЗ тоже стоит побеждать, потому что потеря очков или поражение столичному клубу не только негативно отразится на результатах команды, но у черкащан появится риск играть в стыковых поединках. Поэтому ожидаем, что Григорчук сможет удивить окрыленную «Оболонь», и добыть долгожданные 3 очка.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Оболонь ЛНЗ Черкассы Ничья 2.75 Сделать ставку

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