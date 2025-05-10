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Премьер-лига
Оболонь
10.05.2025 15:30 – FT 0 : 0
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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 19:16 | Обновлено 10 мая 2025, 19:45
46
0

Оболонь – ЛНЗ – 0:0. Идет битва за выживание. Обзор матча

Фрагменты матча УПЛ

10 мая 2025, 19:16 | Обновлено 10 мая 2025, 19:45
46
0
Оболонь – ЛНЗ – 0:0. Идет битва за выживание. Обзор матча
ФК ЛНЗ

10 мая состоялся матч чемпионата Украины по футболу между Оболонью и ЛНЗ в рамках 28 тура УПЛ. Встреча закончилась без большого количества моментов и без голов.

Обе команды набрали по 29 очков и отдалились от зоны переходных матчей. Оболонь идет 10-й, а ЛНЗ – 11-м.

Чемпионат Украины. 28-й тур

Оболонь – ЛНЗ 0:0

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Украинская Премьер-лига Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы Оболонь - ЛНЗ видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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