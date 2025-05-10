10.05.2025 15:30 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига10 мая 2025, 19:16 | Обновлено 10 мая 2025, 19:45
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Оболонь – ЛНЗ – 0:0. Идет битва за выживание. Обзор матча
Фрагменты матча УПЛ
10 мая 2025, 19:16 | Обновлено 10 мая 2025, 19:45
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10 мая состоялся матч чемпионата Украины по футболу между Оболонью и ЛНЗ в рамках 28 тура УПЛ. Встреча закончилась без большого количества моментов и без голов.
Обе команды набрали по 29 очков и отдалились от зоны переходных матчей. Оболонь идет 10-й, а ЛНЗ – 11-м.
Чемпионат Украины. 28-й тур
Оболонь – ЛНЗ 0:0
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