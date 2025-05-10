10 мая состоялся матч чемпионата Украины по футболу между Оболонью и ЛНЗ в рамках 28 тура УПЛ. Встреча закончилась без большого количества моментов и без голов.

Обе команды набрали по 29 очков и отдалились от зоны переходных матчей. Оболонь идет 10-й, а ЛНЗ – 11-м.

Чемпионат Украины. 28-й тур

Оболонь – ЛНЗ 0:0