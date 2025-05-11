ГРИГОРЧУК: «Мы слышим критику в наш адрес и частично ее принимаем»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук поделился эмоциями после ничейного результата в матче 28 тура Украинской Премьер-лиги против «Оболони» (0:0).

– На сколько ничья для вас является положительным или отрицательным результатом?

– Мы уже привыкли к нему, 0:0, кажется, уже ассоциируется с нами. Я скажу даже не анализ, свое мнение на этот счет. Мы слышим критику в наш адрес и мы ее частично принимаем. Я абсолютно спокоен, стараюсь общаться с командой таким образом, чтобы они тоже были абсолютно спокоен. Я из своего опыта вам скажу, что поскольку у нас складывается этот период, это редкая ситуация, потому что из тех ничьих, что мы сыграли, несколько из них мы могли выигрывать и никто бы не удивился. Это для нас отличный тест, прекрасное испытание. Можно даже порадоваться, что так есть, потому что у нас есть прекрасная возможность провериться. Я уверен, что мы прогрессируем и смотрим на это положительно.

– Что именно вам нравится в игре вашей команды?

– Мне много, что нравится в нашей игре. Есть вещи, которые, конечно, не нравятся, но даже сейчас я бы не хотел в такой ситуации говорить от себя, это будет наш внутренний анализ. Я бы своим ребятам сказал – продолжаете то, что делаете.

– Сегодня снова без забитых мячей, в этом матче выставляете основу без нападающего, какая задумка была?

– Если он по паспорту нападающий, это не значит, что он будет делать все, что нам необходимо. Здесь не надо смотреть на это так просто. Конечно, мы хотим иметь нападающих высокого класса и на это будем направлять свою селекционную работу, как правило, такие нападающие высокого класса в таких играх, как сегодня, они всегда что-то найдут. Нам в этом плане нужно работать, у нас потенциал есть, всем нашим атакующим игрокам нужно прибавлять в этих аспектах. Не хотелось бы говорить сейчас перед камерами, но я должен это сказать. На сколько не складывается у нас в завершающей фазе, сколько моментов не было использовано, что я могу только их поддержать. Футбольная жизнь нас так испытывает и мы с поднятой головой должны выйти из этой ситуации, – сказал коуч.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 29 турнирных пунктов после 28 сыгранных матчей. В заключительных турах УПЛ «фиолетовые» сыграют с «Ворсклой» и «Вересом»