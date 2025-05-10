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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 20:29 | Обновлено 10 мая 2025, 21:07
942
0

Руководство ЛНЗ лаконично отреагировало на слухи о назначении Вернидуба

Василий Каюк подколол украинские СМИ

10 мая 2025, 20:29 | Обновлено 10 мая 2025, 21:07
942
0
Руководство ЛНЗ лаконично отреагировало на слухи о назначении Вернидуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Украинского специалиста Юрия Вернидуба, ныне возглавляющего криворожский «Кривбасс», активно сватают в другой клуб УПЛ. По информации украинского СМИ, Вернидуб возглавит черкасский ЛНЗ.

Генеральный директор «фиолетовых» Василий Каюк, эксклюзивно для Sport.ua, лаконично отреагировал на информацию одного из украинских telegram-каналов: «Футбол с вертолета… все что могу скакать», – сказал Василий.

В нынешнем сезоне «фиолетовые» занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 29 турнирных пунктов после 28 сыгранных матчей. Роман Григорук возглавил ЛНЗ зимой, сменив в должности главного тренера испанского специалиста Андреса Карраско.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ отстранил от первой команды звездного легионера.

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Юрий Вернидуб Василий Каюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Роман Григорчук Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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