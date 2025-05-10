Руководство ЛНЗ лаконично отреагировало на слухи о назначении Вернидуба

Украинского специалиста Юрия Вернидуба, ныне возглавляющего криворожский «Кривбасс», активно сватают в другой клуб УПЛ. По информации украинского СМИ, Вернидуб возглавит черкасский ЛНЗ.

Генеральный директор «фиолетовых» Василий Каюк, эксклюзивно для Sport.ua, лаконично отреагировал на информацию одного из украинских telegram-каналов: «Футбол с вертолета… все что могу скакать», – сказал Василий.

В нынешнем сезоне «фиолетовые» занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 29 турнирных пунктов после 28 сыгранных матчей. Роман Григорук возглавил ЛНЗ зимой, сменив в должности главного тренера испанского специалиста Андреса Карраско.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ отстранил от первой команды звездного легионера.