В субботу, 10 мая, в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевская «Оболонь» и черкасский ЛНЗ. Стартовый свисток рефери Олег Когут из Тернополь прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Оболонь



Дела обстояли плохо у киевской «Оболони» в начале сезона, и лишь после того самого победного матча на выезде против ЛНЗ в первом круге ситуация начала постепенно стабилизироваться. Мучительно долгим был этот процесс для команды Сергея Шищенко, но сейчас она вышла на «плато» – очень вовремя, ведь в разгаре решающий этап кампании. Долгое время при этом «пивовары» находились в зоне вылета, но сейчас это уже повестка вчерашнего дня для них.

Преимущество «Оболони» над конкурентами по календарю было очевидным – После побед над прямыми конкурентами в зоне вылета, «Ингульцом» и «Черноморцем» (дважды по 1:0), столичный коллектив совершил стремительный рывок и уже чувствовал себя куда более уверенным перед играми против «Динамо» (0:3) и «Карпат» (2:2). Как видим, этого хватило, чтобы даже суметь отобрать очки у одного из претендентов на еврокубки. После этого был еще и обыгран маломотивированный «Верес» на выезде, и теперь «Оболонь» – это даже не претендент на вылет.

Более того – даже матч на следующей неделе против «Кривбасса», который также будет претендовать на зону еврокубков и на тот момент, все равно не выглядит страшным испытанием для «пивоваров». Ведь потом можно обыграть «Левый Берег» в последнем туре, и таким образом все равно не провалиться в стыковые матчи. Вот, что значит набирать очки в тех матчах, где это действительно необходимо. Единственный минус – дисквалификация нападающего Ростислава Таранухи из-за перебора карточек, но лучше это произойдет сейчас, чем где-нибудь перед последним туром.

ЛНЗ



Положение дел внутри черкасского ЛНЗ нынче оценить достаточно сложно. Сезон начался с перспективных победных результатов, но затем тогда еще команда Андреса Карраско не выдержала испытание нынешними лидерами таблицы, и в итоге испанский специалист на фоне серии поражений покинул клуб, но даже не из-за спортивных причин, а скорее из-за морального давления под постоянными обстрелами города.

За время зимнего перерыва «сиреневые» пригласили на должность главного тренера Романа Григорчука, который на своем веку и не такие проблемные коллективы приводил в чувства по ходу сезона. Но на новой должности у сверхопытного наставника работа явно не задалась, и в итоге клуб вообще решил провести окончание кампании под знаком изменений в структуре своего управления.

И пока заголовки вокруг ЛНЗ пестрели увольнениями/назначениями, спортивная составляющая скатилась до того уровня, что сейчас за командой из Черкасс тянется серия из шести матчей без побед, три последних из которых удалось свести к ничейным исходам, но в таком футболе, который и врагу не пожелаешь посмотреться. Результат на лицо – та же «Оболонь» в прошлом туре обошла ЛНЗ по дополнительным показателям именно за счет той победы в первом круге. Вот и вся арифметика.

Как с этим бороться? Если не побеждать в очной встрече, то новости для «сиреневых» будут и вовсе печальными. Дальше у них будет не менее мотивированная «Ворскла», и если до следующих выходных отрыв от нее сократится к текущих трех очков, то это будет не матч, а сцена из фильма «Затащи меня в ад» для команды Григорчука. Оно ей надо перед «Вересом» в последнем туре?

История встреч



Футбольные пути «Оболони» и ЛНЗ в новейшей истории киевлян ранее пересекались 5 раз в рамках Премьер-лиги и Первой лиги. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу «пивоваров» – 3 успешных матча против одной ничьей и одного поражения. Разница голов – 3:3. Крупнейшая победа «Оболони» – все три по 1:0 (2022, 2024 – дважды), ЛНЗ – 3:0 (2023). В прошлый раз команды встречались в начале ноября прошлого года, когда гол Олега Слободяна принесли успех киевлянам на «Центральном» в Черкассах.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний Олег Когут из Тернополя, который имеет на своем счету 6 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Денис Романов и Денис Сердюк, а резервным арбитром отработает Александр Каленов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Николаем Балакиным, которому будет помогать Анастасия Романюк. У Когута есть опыт проведения матчей с участием «Оболони» – 1 победа, 2 поражения, тогда как с ЛНЗ он пересекался 1 раз – 1 ничья.

Ориентировочные составы



«Оболонь»: Марченко – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин – Черненко, Курко, Витенчук – Суханов, Устименко.

ЛНЗ: Кучеренко – Каплиенко, Муравский, Дайко, Драмбаев – Танковский – Г. Пасич, Яшари, Тилль, Топалов – Момо.

Прогноз Sport.ua Оболонь ЛНЗ Черкассы Ничья 2.75 Сделать ставку

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