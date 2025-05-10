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Чемпионат Португалии
Бенфика
10.05.2025 20:00 – FT 1 : 1
Спортинг Лиссабон
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Португалия
10 мая 2025, 21:59 | Обновлено 10 мая 2025, 22:01
1629
11

Чемпионский матч в Португалии. Трубин и Ко не смогли обыграть Спортинг

Матч завершился вничью 1:1

10 мая 2025, 21:59 | Обновлено 10 мая 2025, 22:01
1629
11
Чемпионский матч в Португалии. Трубин и Ко не смогли обыграть Спортинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 10 мая, в Лиссабоне прошел центральный матч 33-го тура португальского чемпионата.

На стадионе «Да Луж» «Бенфика» приняла «Спортинг». Матч завершился вничью 1:1

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На 4-й минуте «Спортинг» вышел вперед – забил Тринкау, отыграться «орлы» сумели во втором тайме благодаря голу Карема Актюркоглу. Больше голов команды не забивали.

В стартовом составе «Бенфики» сегодня отыграл украинский вратарь Анатолий Трубин.

Судьба чемпионства решится в последнем туре. У обоих лиссабонских клубов за тур до завершения чемпионата по 79 очков, но именно у «Спортинга» лучшая разница забитых и пропущенных голов. В последнем туре «Бенфика» сыграет против «Браги», а «Спортингу» предстоит поединок против клуба «Витория» Гимараеш.

Чемпиона Португалии. 33-й тур, 10 мая.

Бенфика – Спортинг – 1:1

Голы: Актюркоглу, 63 - Тринкау, 4.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Бенфика - Спортинг
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 11
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antt
А там що різниця враховується при рівності очок? Спортінг в першому колі переграв Бенфіку оце уже що не зміниш після цієї гри.
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+1
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Серж
Это Спортинг их скорее не смог обыграть, по тому как матч складывался. 
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+1
pol-55
Після спокійного матчу в Бундесі,перейшов сюди,а тут прям *сраженія*,правда хаотично ,але цікаво,так розумію що в останньому турі у цих парах всім потрібні очі,труба не забути глянути.
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+1
contr
Трубін -воротар дірка ☝️
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-1
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⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
😢Шкода... Не щастить Донецьку цього року з золотом...😢 Всі надії в останньому турі молитись на Віторію Гімарайнш, а орлам обов'язково долати Брагу! ❤️🤍🦅🦅🦅
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-4
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