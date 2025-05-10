Чемпионский матч в Португалии. Трубин и Ко не смогли обыграть Спортинг

Сегодня, 10 мая, в Лиссабоне прошел центральный матч 33-го тура португальского чемпионата.

На стадионе «Да Луж» «Бенфика» приняла «Спортинг». Матч завершился вничью 1:1

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На 4-й минуте «Спортинг» вышел вперед – забил Тринкау, отыграться «орлы» сумели во втором тайме благодаря голу Карема Актюркоглу. Больше голов команды не забивали.

В стартовом составе «Бенфики» сегодня отыграл украинский вратарь Анатолий Трубин.

Судьба чемпионства решится в последнем туре. У обоих лиссабонских клубов за тур до завершения чемпионата по 79 очков, но именно у «Спортинга» лучшая разница забитых и пропущенных голов. В последнем туре «Бенфика» сыграет против «Браги», а «Спортингу» предстоит поединок против клуба «Витория» Гимараеш.

Чемпиона Португалии. 33-й тур, 10 мая.

Бенфика – Спортинг – 1:1

Голы: Актюркоглу, 63 - Тринкау, 4.

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