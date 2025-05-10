Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Бенфика
10.05.2025 20:00 - : -
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
10 мая 2025, 09:49 | Обновлено 10 мая 2025, 09:50
213
0

Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 10 мая в 20:00 по Киеву

10 мая 2025, 09:49 | Обновлено 10 мая 2025, 09:50
213
0
Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

10 мая в португальском чемпионате состоится дерби Бенфика и Спортинг. Начало игры запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Бенфика

«Орлы» выдают неплохой сезон, в Лиге чемпионов команда вышла в плей-офф, но уступила там сильной Барселоне. На внутренней арене у клуба есть шанс собрать все трофеи, но везде надо конкурировать со Спортингом. В чемпионате Бенфика идет второй, уступая предстоящему показателю, а именно по очным встречам. При таких раскладах, нужно играть исключительно на победу, ведь стоит учитывать, что в последнем туре еще придется играть на выезде против сильной Браги.

На кону не только титул, а и прямая путевка в Лигу чемпионов, так как вторая команда в Португалии будет проходить квалификацию. В последнем туре, Бенфика в непростом матче одолела на выезде Эшторил – 2:1, чем продолжила свою серию без поражений до 10 матчей, во всех турнирах. Украинские любители футбола наверняка будут поддерживать «орлов», ведь основным вратарем здесь является Анатолий Трубин, его игра может стать ключевой в этом дерби.

Спортинг

Неплохо складывается этот сезон для Спортинга, который сохраняет шансы сделать «золотой дубль», здесь все будет зависеть от матчей против Бенфики. Клуб удерживает лидерство в чемпионате, опережая «орлов» по дополнительным показателям.

В последнем туре команда была близка к роковой осечке, ведь, проигрывали дома Жил Висенте до 81-й минуты – 0:1, но потом совершили камбэк, вырвав победу, благодаря голу на 90+3 минуте – 2:1. Так Спортинг довел свою серию без поражений до 15 матчей во всех турнирах.

В последнем туре команде придется сыграть дома против крепкого Гимарайнша, вполне возможно, что соперник и не будет иметь турнирной мотивации. Спортингу важно не проиграть в этой встрече, тогда судьба титула будет в их руках.

Личные встречи

Очная встреча первого круга завершилась победой Спортинга со счетом 1:0. Команды еще пересекались в финале Кубка португальской лиги, там Бенфика выиграла в серии пенальти. Впереди еще битва в финале Кубка Португалии.

Прогноз

Без преувеличения, нас ждет матч сезона, победа сделает Спортинг досрочным чемпионом, Бенфика тоже может взять титул, но надо выигрывать с разницей в два мяча. Ничья больше устроит Спортинг, который сохранит лидерство по дополнительным показателям, при таком исходе.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Бенфики – 2,21, ничья – 3,4, победа Спортинга – 3,22. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Невероятно сложно, предсказать результат в таком важном матче, я тоже считаю, что у Бенфики больше шансов на успех. Рискну поставить на индивидуальный тотал формальных хозяев больше 1,5 гола за 1,91.

Прогноз Sport.ua
Бенфика
10 мая 2025 -
20:00
Спортинг Лиссабон
Индивидуальный тотал Бенфики больше 1.5 1.91 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
NAVI – M80. Прогноз и анонс на матч группового этапа PGL Astana
Бавария – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Бенфика Спортинг Лиссабон Бенфика - Спортинг чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему фаны Реала освистали Мбаппе и всегда освистывают своих футболистов
Футбол | 10 мая 2025, 09:00 0
Почему фаны Реала освистали Мбаппе и всегда освистывают своих футболистов
Почему фаны Реала освистали Мбаппе и всегда освистывают своих футболистов

Если игрок не соответствует высоким ожиданиям, то никто не намерен его прощать…

Известное испанское СМИ назвало имя нового тренера Шахтера
Футбол | 10 мая 2025, 09:33 3
Известное испанское СМИ назвало имя нового тренера Шахтера
Известное испанское СМИ назвало имя нового тренера Шахтера

Marca подтверждает, что «горняков» с нового сезона примет Арда Туран

Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
Футбол | 09.05.2025, 20:08
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
Футбол | 09.05.2025, 12:47
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Другие виды | 09.05.2025, 21:23
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
09.05.2025, 19:45 13
Другие виды
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
09.05.2025, 02:30 1
Футбол
WTA, все в порядке? Украинскую теннисистку лишили очков за трофей в Италии
WTA, все в порядке? Украинскую теннисистку лишили очков за трофей в Италии
08.05.2025, 20:41 12
Теннис
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
09.05.2025, 08:13 57
Бокс
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
09.05.2025, 03:11 1
Футбол
Маркевич объяснил, в чем ошибся тренер Барселоны в полуфинале ЛЧ
Маркевич объяснил, в чем ошибся тренер Барселоны в полуфинале ЛЧ
08.05.2025, 12:54 2
Футбол
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
08.05.2025, 20:43 27
Теннис
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
08.05.2025, 12:19 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем