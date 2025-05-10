10 мая в португальском чемпионате состоится дерби Бенфика и Спортинг. Начало игры запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Бенфика

«Орлы» выдают неплохой сезон, в Лиге чемпионов команда вышла в плей-офф, но уступила там сильной Барселоне. На внутренней арене у клуба есть шанс собрать все трофеи, но везде надо конкурировать со Спортингом. В чемпионате Бенфика идет второй, уступая предстоящему показателю, а именно по очным встречам. При таких раскладах, нужно играть исключительно на победу, ведь стоит учитывать, что в последнем туре еще придется играть на выезде против сильной Браги.

На кону не только титул, а и прямая путевка в Лигу чемпионов, так как вторая команда в Португалии будет проходить квалификацию. В последнем туре, Бенфика в непростом матче одолела на выезде Эшторил – 2:1, чем продолжила свою серию без поражений до 10 матчей, во всех турнирах. Украинские любители футбола наверняка будут поддерживать «орлов», ведь основным вратарем здесь является Анатолий Трубин, его игра может стать ключевой в этом дерби.

Спортинг

Неплохо складывается этот сезон для Спортинга, который сохраняет шансы сделать «золотой дубль», здесь все будет зависеть от матчей против Бенфики. Клуб удерживает лидерство в чемпионате, опережая «орлов» по дополнительным показателям.

В последнем туре команда была близка к роковой осечке, ведь, проигрывали дома Жил Висенте до 81-й минуты – 0:1, но потом совершили камбэк, вырвав победу, благодаря голу на 90+3 минуте – 2:1. Так Спортинг довел свою серию без поражений до 15 матчей во всех турнирах.

В последнем туре команде придется сыграть дома против крепкого Гимарайнша, вполне возможно, что соперник и не будет иметь турнирной мотивации. Спортингу важно не проиграть в этой встрече, тогда судьба титула будет в их руках.

Личные встречи

Очная встреча первого круга завершилась победой Спортинга со счетом 1:0. Команды еще пересекались в финале Кубка португальской лиги, там Бенфика выиграла в серии пенальти. Впереди еще битва в финале Кубка Португалии.

Прогноз

Без преувеличения, нас ждет матч сезона, победа сделает Спортинг досрочным чемпионом, Бенфика тоже может взять титул, но надо выигрывать с разницей в два мяча. Ничья больше устроит Спортинг, который сохранит лидерство по дополнительным показателям, при таком исходе.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Бенфики – 2,21, ничья – 3,4, победа Спортинга – 3,22. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Невероятно сложно, предсказать результат в таком важном матче, я тоже считаю, что у Бенфики больше шансов на успех. Рискну поставить на индивидуальный тотал формальных хозяев больше 1,5 гола за 1,91.

Прогноз Sport.ua Бенфика Спортинг Лиссабон Индивидуальный тотал Бенфики больше 1.5 1.91 Сделать ставку

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