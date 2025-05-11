Бенфика – Спортинг – 1:1. Как пропустил Трубин. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Португалии 2024/25
11 мая состоится матч 33-го тура чемпионата Португалии 2024/25 между командами Бенфика и Спортинг.
Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин отыграл весь поединок.
В таблице национального первенства и у Спортинга, и у Бенфики одинаковое количество очков. Львы идут на первом перед последним туром из-за победы в очной встрече в первом круге чемпионата.
Чемпиона Португалии 2024/25. 33-й тур, 10 мая
Бенфика – Спортинг – 1:1
Голы: Актюркоглу, 63 – Тринкау, 4
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стартует турнир в элитном дивизионе
Боксер вспомнил события Второй мировой войны