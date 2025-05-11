11 мая состоится матч 33-го тура чемпионата Португалии 2024/25 между командами Бенфика и Спортинг.

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин отыграл весь поединок.

В таблице национального первенства и у Спортинга, и у Бенфики одинаковое количество очков. Львы идут на первом перед последним туром из-за победы в очной встрече в первом круге чемпионата.

Чемпиона Португалии 2024/25. 33-й тур, 10 мая

Бенфика – Спортинг – 1:1

Голы: Актюркоглу, 63 – Тринкау, 4

Видеообзор матча