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Чемпионат Португалии
Бенфика
10.05.2025 20:00 – FT 1 : 1
Спортинг Лиссабон
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Португалия
11 мая 2025, 05:24 |
339
0

Бенфика – Спортинг – 1:1. Как пропустил Трубин. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Португалии 2024/25

11 мая 2025, 05:24 |
339
0
Бенфика – Спортинг – 1:1. Как пропустил Трубин. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая состоится матч 33-го тура чемпионата Португалии 2024/25 между командами Бенфика и Спортинг.

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин отыграл весь поединок.

В таблице национального первенства и у Спортинга, и у Бенфики одинаковое количество очков. Львы идут на первом перед последним туром из-за победы в очной встрече в первом круге чемпионата.

Чемпиона Португалии 2024/25. 33-й тур, 10 мая

Бенфика – Спортинг – 1:1

Голы: Актюркоглу, 63 – Тринкау, 4

Видеообзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Лиссабон).
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Бенфика Спортинг Лиссабон Бенфика - Спортинг чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин Франсишку Тринкау
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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