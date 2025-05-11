Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета

Титулованный клуб Германии Гамбург сыграет в Бундеслиге в сезоне 2025/26.

Гамбург гарантировал себе повышения со второго дивизиона страны (Вторая Бундеслига) после победы в 33-м туре чемпионата над Ульмом со счетом 6:1.

Гамбург с 59 очками занимает первое место в таблице Второй Бундеслиги за тур до конца. Вторым идет Кель н с 58 пунктами, а третьим – Эльфсберг (55). Первые два места напрямую выходят в элиту. Эльфсберг уже никак не догонит Гамбург.

Гамбург вернулся в Бундеслигу спустя семь лет после вылета. Тогда, в кампании 2017/18, Гамбург стал 17-м в таблиц Бундеслиги с 31 очком. Забавно, что последнее, 18-е место занял Кельн (22 пункта).

На протяжении семи последних лет Гамбург ни разу не был ниже топ-4 Второй Бундеслиги, но и в стыковых поединках (против 16-й команды Бундеслиги) играл всего дважды.

Сейчас тренером команды является 34-летней немецкий специалист Мерлин Польцен.

За свою историю Гамбург шесть раз становился чемпионом Германии, восемь раз – вице-чемпионом, трижды обладателем Кубка страны и трижды – финалистом.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица Второй Бундеслиги 2024/25