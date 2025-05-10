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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 09:33 |
2220
16

Известное испанское СМИ назвало имя нового тренера Шахтера

Marca подтверждает, что «горняков» с нового сезона примет Арда Туран

10 мая 2025, 09:33 |
2220
16
Известное испанское СМИ назвало имя нового тренера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Известное испанское издание Marca подтвердило информацию из турецких источников о том, что с нового сезона донецкий «Шахтер» возглавит 38-летний специалист Арда Туран, ныне работающий с «Эюпспором».

Отмечается, что Туран был первым в списке интересов «Шахтера» и после «бесконечных настойчивых просьб со стороны украинского клуба» принял решение возглавить «горняков».

Как только будет завершен розыгрыш текущего сезона в турецкой Суперлиге, о переходе Турана в «Шахтер» будет объявлено официально.

Ранее отечественные источники утверждали, что в вопросе назначения Турана в «Шахтер» еще не поставлена точка, и что донецкий клуб все еще может оставить Марино Пушича, или сделать выбор в пользу другого наставника.

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Арда Туран Шахтер Донецк Эюпспор новый тренер Шахтера назначение тренера
Алексей Сливченко Источник: Marca
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Комментарии 16
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Remark
Шило на мило. Нічим не кращий за Маріну. 
Це плюс для всіх вболівальників з України, о крім вболівальників Шахтаря.
Але побачимо. Можливо помиляюсь.
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+2
Перець
Як кроти забембали цим вибором, таке враження що це Анчелотті з Гвардолою разом 
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+1
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Gargantua81
главное, чтобы его с Рамзаном Кадыровым не перепутали
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0
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AK.228
После Пушича конечно и Фанька со Шпротом - отличные тренера, но мне кажется что снова ошиблись с выбором 
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-1
Pavel_i_C0
Чурбан буде ганяти негрів))
https://m.youtube.com/watch?v=7JvyesjfHCs&pp=ygUq0YjQsNGF0YLQtdGAINCy0LjQut
GC0L7RgNC40Y8g0L_Qu9C30LXQvdGM
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-2
Показать Скрыть 2 ответа
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
❤️😸Мурлыка, это и для тебя хорошо! Вы же смотрите каждую трансляцию матчей конкурента, а значит чем лучше будет играть Шахтёр с новым тренером - тем интереснее наблюдать и вам! 😊
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-4
Перший Серед Рівних
Добро пожаловать в Лучший клуб Украины и успехов!
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-5
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Корону поверне для нас👑🧡🖤
В Арду віримо Турецького❗🇹🇷
Ощасливить знов Донбас⚒️
Фана кожного Донецького❗😊
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-5
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