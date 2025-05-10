Известное испанское СМИ назвало имя нового тренера Шахтера
Marca подтверждает, что «горняков» с нового сезона примет Арда Туран
Известное испанское издание Marca подтвердило информацию из турецких источников о том, что с нового сезона донецкий «Шахтер» возглавит 38-летний специалист Арда Туран, ныне работающий с «Эюпспором».
Отмечается, что Туран был первым в списке интересов «Шахтера» и после «бесконечных настойчивых просьб со стороны украинского клуба» принял решение возглавить «горняков».
Как только будет завершен розыгрыш текущего сезона в турецкой Суперлиге, о переходе Турана в «Шахтер» будет объявлено официально.
Ранее отечественные источники утверждали, что в вопросе назначения Турана в «Шахтер» еще не поставлена точка, и что донецкий клуб все еще может оставить Марино Пушича, или сделать выбор в пользу другого наставника.
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Але побачимо. Можливо помиляюсь.
https://m.youtube.com/watch?v=7JvyesjfHCs&pp=ygUq0YjQsNGF0YLQtdGAINCy0LjQut
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В Арду віримо Турецького❗🇹🇷
Ощасливить знов Донбас⚒️
Фана кожного Донецького❗😊