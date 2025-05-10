Известное испанское СМИ назвало имя нового тренера Шахтера

Известное испанское издание Marca подтвердило информацию из турецких источников о том, что с нового сезона донецкий «Шахтер» возглавит 38-летний специалист Арда Туран, ныне работающий с «Эюпспором».

Отмечается, что Туран был первым в списке интересов «Шахтера» и после «бесконечных настойчивых просьб со стороны украинского клуба» принял решение возглавить «горняков».

Как только будет завершен розыгрыш текущего сезона в турецкой Суперлиге, о переходе Турана в «Шахтер» будет объявлено официально.

Ранее отечественные источники утверждали, что в вопросе назначения Турана в «Шахтер» еще не поставлена точка, и что донецкий клуб все еще может оставить Марино Пушича, или сделать выбор в пользу другого наставника.