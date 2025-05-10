У Шахтера, помимо Турана, есть и другие кандидатуры в шорт-листе

В донецком «Шахтере» продолжается робота по определению будущего главного тренера.

Турецкий специалист Арда Туран, наставник турецкого Эюпспора, включен в шорт-лист кандидатов, однако он не единственный.

В списке горняков – минимум шесть фамилий, а одним из потенциальных претендентов на тренерское кресло является Руслан Ротань, нынешний наставник «Александрии».

Судьба действующего наставника «горняков» Марино Пушича пока остается неопределенной. Босниец может доработать до конца своего контракту, который рассчитан до лета 2026 года. Финальное решение будет принято по завершении текущего сезона и финала Кубка Украины.