Стало известно, какой клуб хочет возглавить Туран. Это не Шахтер
По данным источника, турецкий специалист мечтает тренировать Атлетико
Головний тренер турецького «Еюпспора» Арда Туран, якого чутки активно повʼязують з донецьким «Шахтарем», мріє очолити мадридський «Атлетіко».
Про це розповів колишній керманич «Галатасарая» Неджаті Атеш:
«Ми часто спілкуємося з Тураном. Я знаю, що його головна мета – зайняти посаду головного тренера «Атлетіко» після Дієго Сімеоне. Найголовніше – це те, що керівництво мадридського клубу також хоче його бачити у себе і вони стежать за його прогресом», – цитує Атеша AS.
Головним тренером «Шахтаря» є боснієць Маріно Пушич. Під його керівництвом «гірники» посідають 3-тє місце у турнірній таблиці УПЛ і зіграють у фіналі Кубка України.
Раніше повідомлялося, що український гравець «Еюпспора» Тарас Степаненко підготував звіт для майбутнього тренера «Шахтаря» Арда Турана.
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