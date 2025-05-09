Стало известно, какой клуб хочет возглавить Туран. Это не Шахтер

Головний тренер турецького «Еюпспора» Арда Туран, якого чутки активно повʼязують з донецьким «Шахтарем», мріє очолити мадридський «Атлетіко».

Про це розповів колишній керманич «Галатасарая» Неджаті Атеш:

«Ми часто спілкуємося з Тураном. Я знаю, що його головна мета – зайняти посаду головного тренера «Атлетіко» після Дієго Сімеоне. Найголовніше – це те, що керівництво мадридського клубу також хоче його бачити у себе і вони стежать за його прогресом», – цитує Атеша AS.

Головним тренером «Шахтаря» є боснієць Маріно Пушич. Під його керівництвом «гірники» посідають 3-тє місце у турнірній таблиці УПЛ і зіграють у фіналі Кубка України.

Раніше повідомлялося, що український гравець «Еюпспора» Тарас Степаненко підготував звіт для майбутнього тренера «Шахтаря» Арда Турана.