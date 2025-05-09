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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 21:47 | Обновлено 09 мая 2025, 22:11
964
0

Стало известно, какой клуб хочет возглавить Туран. Это не Шахтер

По данным источника, турецкий специалист мечтает тренировать Атлетико

09 мая 2025, 21:47 | Обновлено 09 мая 2025, 22:11
964
0
Стало известно, какой клуб хочет возглавить Туран. Это не Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Головний тренер турецького «Еюпспора» Арда Туран, якого чутки активно повʼязують з донецьким «Шахтарем», мріє очолити мадридський «Атлетіко».

Про це розповів колишній керманич «Галатасарая» Неджаті Атеш:

«Ми часто спілкуємося з Тураном. Я знаю, що його головна мета – зайняти посаду головного тренера «Атлетіко» після Дієго Сімеоне. Найголовніше – це те, що керівництво мадридського клубу також хоче його бачити у себе і вони стежать за його прогресом», – цитує Атеша AS.

Головним тренером «Шахтаря» є боснієць Маріно Пушич. Під його керівництвом «гірники» посідають 3-тє місце у турнірній таблиці УПЛ і зіграють у фіналі Кубка України.

Раніше повідомлялося, що український гравець «Еюпспора» Тарас Степаненко підготував звіт для майбутнього тренера «Шахтаря» Арда Турана.

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Арда Туран Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу отставка назначение тренера Эюпспор Марино Пушич Атлетико Мадрид Галатасарай Диего Симеоне
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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