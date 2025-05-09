Источник: Степаненко подготовил отчет для будущего тренера Шахтера

Бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко, ныне выступающий в чемпионате Турции за «Эюпспор», подготовил отчет для Арды Турана, которого активно сватают на роль коуча «горняков».

По информации турецкого журналиста Эртана Сузгуна, в докладе содержится информация о методах тренировок, тактических и технических знаниях, а также отношениях с игроками.

38-летний специалист сначала провел переговоры с представителями украинского клуба в Лондоне, где стороны приблизились к соглашению, а после Дарио Срна встретился с Тураном в Стамбуле.

В настоящее время главным тренером донецкого «Шахтера» является боснийский специалист Марино Пушич. Под его руководством «горняки» занимают 3 строчку турнирной таблицы УПЛ, и сыграют в финальном матче Кубка Украины.