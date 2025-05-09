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  4. Источник: Степаненко подготовил отчет для будущего тренера Шахтера
Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 18:54 |
653
1

Источник: Степаненко подготовил отчет для будущего тренера Шахтера

Арда Туран, скорее всего, возглавит «Шахтер»

09 мая 2025, 18:54 |
653
1
Источник: Степаненко подготовил отчет для будущего тренера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко, ныне выступающий в чемпионате Турции за «Эюпспор», подготовил отчет для Арды Турана, которого активно сватают на роль коуча «горняков».

По информации турецкого журналиста Эртана Сузгуна, в докладе содержится информация о методах тренировок, тактических и технических знаниях, а также отношениях с игроками.

38-летний специалист сначала провел переговоры с представителями украинского клуба в Лондоне, где стороны приблизились к соглашению, а после Дарио Срна встретился с Тураном в Стамбуле.

В настоящее время главным тренером донецкого «Шахтера» является боснийский специалист Марино Пушич. Под его руководством «горняки» занимают 3 строчку турнирной таблицы УПЛ, и сыграют в финальном матче Кубка Украины.

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Арда Туран Тарас Степаненко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эюпспор Марино Пушич Шахтер Донецк назначение тренера чемпионат Турции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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AK.228
Ну может Тараса тогда вместо срны!?)
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