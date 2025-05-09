Источник: Степаненко подготовил отчет для будущего тренера Шахтера
Арда Туран, скорее всего, возглавит «Шахтер»
Бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко, ныне выступающий в чемпионате Турции за «Эюпспор», подготовил отчет для Арды Турана, которого активно сватают на роль коуча «горняков».
По информации турецкого журналиста Эртана Сузгуна, в докладе содержится информация о методах тренировок, тактических и технических знаниях, а также отношениях с игроками.
38-летний специалист сначала провел переговоры с представителями украинского клуба в Лондоне, где стороны приблизились к соглашению, а после Дарио Срна встретился с Тураном в Стамбуле.
В настоящее время главным тренером донецкого «Шахтера» является боснийский специалист Марино Пушич. Под его руководством «горняки» занимают 3 строчку турнирной таблицы УПЛ, и сыграют в финальном матче Кубка Украины.
🚨 ÖZEL - Taras Stepanenko, Arda Turan için Shakhtar’a antrenman metotları, taktik teknik bilgisi, oyuncu ilişkileri gibi bir çok konuda rapor hazırladı.— Ertan Süzgün (@ertansuzgun) May 9, 2025
Arda Turan, kısa süre içerisinde Ukrayna takımıyla resmi sözleşmeye imza atacak. https://t.co/IPVKJHOeOO
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